Росія намагається використати невизначеність політики США та вплинути на позицію Європи щодо війни в Україні.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Дзвінок Шольца Путіну: що кажуть в ISW

В ISW нагадали про телефонний дзвінок між канцлером Німеччини Олафом Шольцом та російським президентом Володимиром Путіним.

Під час розмови Путін повторив кілька інформаційних тез Кремля, аби вплинути на німецький уряд та інші західні держави. Росія хоче, аби партнери Києва припинили допомагати Україні й натомість схилили її до переговорів.

Advertisement

Президент Володимир Зеленський назвав розмову Шольца-Путіна «скринькою Пандори» і попередив, що цей дзвінок допомагає Путіну досягти його ключових цілей - зменшити ізоляцію у світі та розпочати переговори на бажаних для Росії умовах, «які ні до чого не приведуть».

Більше по темі Шольц закликав Путіна припинити війну в Україні: про що домовилися посадовці У першій за два роки телефонній розмові президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорювали Україну.

Росія намагається вплинути на Європу щодо війни в Україні

Аналітики відзначають, що останнім часом Путін та інші російські високопосадовці активізували риторику, аби вплинути на зовнішню політику нової адміністрації США за президента Дональда Трампа.

На думку фахівців ISW, Москва хоче скористатися невизначеністю політики Сполучених штатів щодо України та посилити тиск на її західних партнерів.

Advertisement

«Кремль також нещодавно підтвердив своє небажання йти на компроміс щодо умов будь-яких можливих майбутніх переговорів, при цьому чітко вказавши, що давня мета Кремля - повна капітуляція України - залишається незмінною», - йдеться у звіті.

Російські чиновники, зокрема секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу та міністр оборони Андрій Білоусов, використовували телефонні дзвінки із західними політичними та військовими посадовцями для просування кремлівських інформаційних наративів. В ISW вважають, що росіяни прагнуть спробувати примусити Захід піти на передчасні поступки в питанні суверенітету і територіальної цілісності України з 2022 року.