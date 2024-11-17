Внаслідок масованої атаки на українську енергетику серйозно пошкоджене обладнання на теплоелектростанціях ДТЕК.

Про це повідомили в компанії.

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Удар по енергетиці 17 листопада

«Атаковано теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає», - зазначили в компанії.

Після закінчення обстрілів спеціалісти оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

У ДТЕК зазначили, що це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства за цей рік.

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Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.

Масована атака: що відомо наразі

Зранку росіяни масовано атакували Україну крилатими, балістичними та авіаційними ракетами, а також ударними дронами.

Після вибухів у частині Одеси немає світла та води.

Наразі відомо про влучання в обʼєкти інфраструктури на Вінниччині та Волині.

Більше по темі Сили оборони збили 102 ракети та 42 ворожі дрони На Україну летіла балістика, крилаті ракети та керовані авіаційні ракети, а також безпілотники.

Також ціллю окупантів стали об'єкти критичної інфраструктури у Рівненській та Івано-Франківській областях. Наразі служби працюють над ліквідацією наслідків удару.

На Львівщині пошкоджена магістральна труба теплопостачання. Без теплопостачання тимчасово залишилися 6 тисяч жителів. Через падіння уламків ворожої ракети у Червоноградському (Шептицькому) районі загинула жінка. Ще двоє чоловіків - поранені.

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На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу депо загинуло двоє залізничників. Ще троє працівників поранені.

У Дніпрі постраждав чоловік. Пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка.

У Миколаєві через атаку російських дронів загинули двоє жінок. Постраждало семеро людей. Серед них двоє дітей. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівка, автівки та об'єкт інфраструктури. Внаслідок обстрілу виникло декілька пожеж.

Також двоє людей постраждали внаслідок удару по Запоріжжю. Про це повідомила обласна влада. Там зазначили, що, як і по всій Україні, окупанти цілили по критичній інфраструктурі області.

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У Києві внаслідок комбінованого ракетно-дронового удару загорілась покрівля багатоповерхівки у Печерському районі. Постраждала одна людина. Крім того, уламки попадали в Голосіївському, Дніпровському та Деснянському районах.