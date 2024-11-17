Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру на Одещині.
У регіоні є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.
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Застосовуються екстрені відключення світла за вказівкою Укренерго.
Лікарні та інші обʼєкти критичної інфраструктури працюють за допомогою генераторів.
Про це повідомляє обласна влада.
Ситуація в Одесі: коли буде світло, вода та тепло
Одеський міський голова Геннадій Труханов повідомив, що ситуація у місті складна.
Діють екстрені відключення світла. Вимушено припинено енергопостачання «Інфоксводоканалу».
Всі котельні, крім великих, підключені до генераторів.
«Як тільки з'явиться вода, почнемо підключати котельні до альтернативних джерел. По великим - енергетики зʼясовують поточний стан справ», - звітує міська влада.
Там зазначають, що працюють бювети. За потреби обіцяють продовжити години роботи та організувати підвіз води мешканцям.
Сили оборони збили 102 ракети та 42 ворожі дрони
Електротранспорт у місті не працює. На лінії виведені додаткові автобуси маршрутного транспорту. Частина світлофорів працюють від джерел безперебійного живлення.
В Одесі розгортають пункти незламності, де люди зможуть зігрітися і зарядити гаджети. Їх перелік можна знайти на сайті.
На Одещині загинуло двоє людей
Внаслідок російської атаки на Одещині загинуло двоє людей.
Поранений 17-річний хлопець.
Через обстріл загорілися приватні будинки.
«Внаслідок обстрілу сталися пожежі у трьох приватних будинках, ще чотири будинки було частково зруйновано», - повідомили в ДСНС.
Росіяни масовано атакували Україну
Зранку у неділю росіяни масовано атакували Україну.
Запустили близько 120 ракет та 90 дронів. Наша ППО збила понад 140 ворожих цілей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Ціллю росіян була енергетична інфраструктура України в різних регіонах.
У ДТЕК розповіли, що внаслідок масованої атаки серйозно пошкоджене обладнання на теплоелектростанціях ДТЕК.