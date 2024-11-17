Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру на Одещині.

У регіоні є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Застосовуються екстрені відключення світла за вказівкою Укренерго.

Лікарні та інші обʼєкти критичної інфраструктури працюють за допомогою генераторів.

Про це повідомляє обласна влада.

Ситуація в Одесі: коли буде світло, вода та тепло

Одеський міський голова Геннадій Труханов повідомив, що ситуація у місті складна.

Advertisement

Діють екстрені відключення світла. Вимушено припинено енергопостачання «Інфоксводоканалу».

Всі котельні, крім великих, підключені до генераторів.

«Як тільки з'явиться вода, почнемо підключати котельні до альтернативних джерел. По великим - енергетики зʼясовують поточний стан справ», - звітує міська влада.

Там зазначають, що працюють бювети. За потреби обіцяють продовжити години роботи та організувати підвіз води мешканцям.

Більше по темі Сили оборони збили 102 ракети та 42 ворожі дрони На Україну летіла балістика, крилаті ракети та керовані авіаційні ракети, а також безпілотники.

Електротранспорт у місті не працює. На лінії виведені додаткові автобуси маршрутного транспорту. Частина світлофорів працюють від джерел безперебійного живлення.

В Одесі розгортають пункти незламності, де люди зможуть зігрітися і зарядити гаджети. Їх перелік можна знайти на сайті.

Advertisement

На Одещині загинуло двоє людей

Внаслідок російської атаки на Одещині загинуло двоє людей.

Поранений 17-річний хлопець.

Через обстріл загорілися приватні будинки.

«Внаслідок обстрілу сталися пожежі у трьох приватних будинках, ще чотири будинки було частково зруйновано», - повідомили в ДСНС.