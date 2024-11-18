17 листопада чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити ракетами ATACMS углиб території Росії, пише The New York Times.

США дозволили Україні бити ATACMS углиб Росії

Ракети можуть використати спочатку проти російських і північнокорейських військ для захисту ЗСУ на Курщині в Росії.

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За даними офіційних осів США, дозвіл ухвалили у відповідь на рішення країни-агресора залучити війська КНДР у війну.

NYT зауважило, що зміна політики сигналізує Північній Кореї про вразливість її військ.

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Чинний президент США згодом може дозволити удари цими ракетами та по інших регіонах Росії.

А Reuters зазначило, що Україна планує здійснити перші дальні атаки найближчими днями. Джерела журналістів додали, що перші удари, ймовірно, будуть нанесені ракетами ATACMS, які мають дальність дії до 190 миль (306 км).

Водночас видання Axios зауважило, що Штати дозволили використання систем ATACMS лише в районі Курська, де перебувають північнокорейські війська.

Більше по темі МЗС Китаю заперечило надання будь-якої зброї Росії Раніше ЄС отримав розвіддані про передачу Китаєм Росії зброї для використання у війні.

Американські чиновники розраховують на те, що удари по північнокорейських силах у Курську змусять Північну Корею переглянути свої плани щодо участі у війні на боці Росії та призведуть до зриву російської наступальної операції.

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Як зазначив Президент України Володимир Зеленський, "такі речі не оголошуються заздалегідь – ракети самі все розкажуть".

У США обговорювали скасування заборони для ЗСУ на удари по території РФ

Президент США Джо Байден раніше заявляв, що його адміністрація працює над питанням зняття обмежень для ударів ЗСУ далекобійною зброєю вглиб Росії,.

США неохоче постачали або санкціонували використання зброї, яка може бити по цілях вглиб Росії через страх ескалації конфлікту.

Однак раніше державний секретар США Ентоні Блінкен припусткав, що Байден під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером може обговорити дозвіл для Збройних сил України бити вглиб РФ.

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Уряд Великої Британії підтримує ідею ударів ЗСУ ракетами Storm Shadow по цілях у Росії.

Через ризик ескалації, за даними The Times, уряди досі не дозволяли Україні використовувати зброю великої дальності, яка могла б уражати російські міста та села.