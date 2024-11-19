Европейський Конґрес Українців (ЕКУ) долучився до організації конференції та круглих столів Aspen Institute Central Europe, у ході яких чеський президент Петр Павел зустрівся з українською захисницею Оксаною Рубаняк.

“Таким чином організація доносить особистий досвід захисників до політичного представництва ЄС”, – написали в ЕКУ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Окрім зустрічі з президентом Чехії, захисниця також виступила на місцевому телебаченні, дала інтервʼю низці ЗМІ та зустрілася з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським. 

Advertisement

“Українська армія стоятиме до кінця, захищаючи нашу країну, адже ми боронимо не лише себе, а й усіх, хто стоїть за нами та покладається на нас”, – скала Оксана в інтервʼю для ČT24. 

Військова закликала країни НАТО допомогти Києву у боротьбі. “Ворог прагне знищити все на своєму шляху. Якщо ми його не зупинимо, це матиме наслідки не лише для України, а й для інших країн. Саме тому ми маємо зупинити його там, де він зараз є”, – сказала вона.

Україні можуть віддати будівлю російського посольства у Польщі
Більше по темі

Україні можуть віддати будівлю російського посольства у Польщі

У будівлі ексвідомства Росії можуть відкрити українське консульство.
Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
Читати далі
У Чехії затримали українця-рекетира, який намагався втекти до ЄС СБУ
У Чехії затримали українця-рекетира, який намагався втекти до ЄС
Київ Пост
1д тому
Голова СКУ зустрівся з міністром оборони Данії Українці за кордоном
Голова СКУ зустрівся з міністром оборони Данії
Світовий Конґрес Українців
1д тому
Україні можуть віддати будівлю російського посольства у Польщі Українці за кордоном
Україні можуть віддати будівлю російського посольства у Польщі
Київ Пост
1д тому
Перші добровольці Українського легіону склали військову присягу Українці за кордоном
Перші добровольці Українського легіону склали військову присягу
Київ Пост
2д тому
Спонсорований контент
" Попередній Держдеп США офіційно підтвердив дозвіл Україні на далекобійні удари по РФ
Далі » Зеленський представив у Раді План внутрішньої стійкості