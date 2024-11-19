Европейський Конґрес Українців (ЕКУ) долучився до організації конференції та круглих столів Aspen Institute Central Europe, у ході яких чеський президент Петр Павел зустрівся з українською захисницею Оксаною Рубаняк.

“Таким чином організація доносить особистий досвід захисників до політичного представництва ЄС”, – написали в ЕКУ.

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Окрім зустрічі з президентом Чехії, захисниця також виступила на місцевому телебаченні, дала інтервʼю низці ЗМІ та зустрілася з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським.

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“Українська армія стоятиме до кінця, захищаючи нашу країну, адже ми боронимо не лише себе, а й усіх, хто стоїть за нами та покладається на нас”, – скала Оксана в інтервʼю для ČT24.

Військова закликала країни НАТО допомогти Києву у боротьбі. “Ворог прагне знищити все на своєму шляху. Якщо ми його не зупинимо, це матиме наслідки не лише для України, а й для інших країн. Саме тому ми маємо зупинити його там, де він зараз є”, – сказала вона.