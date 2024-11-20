Міноборони США готує новий пакет військової допомоги для України на щонайменше 275 млн доларів, пише Associated Press.

Пентагон готує новий пакет допомоги для ЗСУ − подробиці

За даними АР, новий пакет допомоги міститиме засоби ППО, артилерійські ракетні системи HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, боєприпаси Javelin та інше обладнання й запчастини.

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Зброю нададуть у межах президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, а це дасть можливість американському міноборони швидко вилучити запаси з власних складів для пришвидшення постачання на фронт в Україні.

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США надають Україні військову допомогу на понад 7,1 млрд доларів зі складів Пентагону

До початку каденції майбутнього президента США Дональда Трампа Штати відправлять Україні військову допомогу на 7,1 млрд доларів зі складів Пентагону.

За словами заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх, адміністрація Байдена втілить цю обіцянку та розробляє пакети допомоги, які будуть передаватися Україні майже щотижня.

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Ці міни самознищуються або розряджаються через кілька днів або тижнів, що зменшує ризик для цивільних.

США вже відправили Україні 83% боєприпасів і 67% засобів ППО з обіцяних обсягів у межах додаткового фінансування.

У межах раніше оголошеного пакета військової допомоги на 400 млн доларів Україна отримає боєприпаси, бронетехніку і протитанкову зброю.

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