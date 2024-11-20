Україна вперше застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях у Росії, повідомляє Bloomberg з посиланням на західного посадовця, який говорив на умовах анонімності.
Україна вперше вдарила по Росії ракетами Storm Shadow
Велика Британія схвалила використання цих ракет у відповідь на залучення Росією північнокорейських військ до війни в Україні.
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У російських Telegram-каналах поширюється інформація про знайдені уламки Storm Shadow у Курській області.
А також - про перехоплення двох ракет над Єйськом у Краснодарському краї.
Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.
ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по командних пунктах армії РФ
5 листопада стало відомо Сили оборони уразили три командних пункти російських окупантів ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS.
Генштаб не уточнив, коли точно українські військові завдали удару по російських командних пунктах.
Росія спробує передати Трампу план світу майбутного без України
Війська КНДР у Курській області − останні новини
Північна Корея може надати РФ до 100 тис. військових, щоб допомогти у війні проти України.
Держдепартамент США підтверджував участь солдатів Північної Кореї разом з Росією у війні проти України.
Наразі військові КНДР перебувають на позиціях у Курській області, однак ще не брали участі у штурмових діях.