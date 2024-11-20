Україна вперше застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях у Росії, повідомляє Bloomberg з посиланням на західного посадовця, який говорив на умовах анонімності.

Україна вперше вдарила по Росії ракетами Storm Shadow

Велика Британія схвалила використання цих ракет у відповідь на залучення Росією північнокорейських військ до війни в Україні.

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У російських Telegram-каналах поширюється інформація про знайдені уламки Storm Shadow у Курській області.

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А також - про перехоплення двох ракет над Єйськом у Краснодарському краї.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.