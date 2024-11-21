Національна служба розвідки Сеула (NIS) повідомила, що Пхеньян відправив до Росії ще більше артилерійських систем і ракетних пускових установок.

У середу агенція AP News повідомила, що ця інформація була передана південнокорейським законодавцям на закритому брифінгу в парламенті, де депутат Лі Сонг Квеун передав її журналістам.

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За словами Лі, останні постачання включали 170-мм самохідні артилерійські установки і 240-мм реактивні системи залпового вогню. Наразі російська армія їх не використовує, а це означає, що північнокорейські військові, ймовірно, задіяні в інструктажі й технічному обслуговуванні цього озброєння.

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17 листопада Financial Times (FT) із посиланням на українську розвідку повідомила, що Пхеньян за останні тижні поставив 50 170-мм САУ M1989 «Коксан» вітчизняного виробництва і 20 модернізованих 240-мм реактивних систем залпового вогню.

AP News додала, що фотографії північнокорейських САУ «Коксан» були з'явилися в російських соцмережах минулого тижня.

Лі сказав, що за оцінками NIS, станом на кінець жовтня в Курській області Росії були дислоковані приблизно 11 000 північнокорейських солдатів для допомоги Москві в її спробах повернути цей регіон з-під контролю України.

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За даними NIS, ці солдати пройшли підготовку на північному сході Росії – ймовірно, на Далекому Сході, виходячи з попередніх повідомлень, – після чого були придані російським підрозділам морської піхоти і повітряно-десантних сил, і деякі з них вже беруть участь у бойових діях.

Ще один південнокорейський законодавець – Пак Сунвон – підтвердив те, що Лі сказав в інтерв'ю AP News, але додав, що розвідка наразі не може надати оцінку втрат особового складу військ Пхеньяна.

Північна Корея допомагає Росії продовжувати війну в Україні − що відомо

Розгортання північнокорейських військ у Росії спонукало Вашингтон зняти в неділю обмеження для Києва на удари по Росії американською далекобійною зброєю.

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У середині жовтня і Україна, і Південна Корея заявили, що Пхеньян розгорнув війська для допомоги Москві у її вторгненні в Україну, ймовірно, в рамках підписаного в червні пакту про взаємну оборону.

Однак, згідно з аналізом Kyiv Post, постачання північнокорейських артилерійських снарядів і ракет Москві можна було простежити ще раніше – з 2023 року.