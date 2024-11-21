21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи.
День гідності та свободи − привітання
До привітань доєдналися Президент України Володимир Зеленський і Служба безпеки України.
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Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості Дня Гідності та Свободи, зазначивши, що цього дня ми вшановуємо пам’ять усіх, хто боровся за незалежність України.
Він зауважив, що завдяки їхній мужності та прагненню до свободи Україна залишається вільною та суверенною на світовій арені.
Своєю чергою СБУ наголосила, що свобода й гідність є неодмінними складниками української ідентичності.
Українська спецслужба зауважила, що українці продовжують боротьбу за своє право на самовизначення та віддають шану всім, хто поклав життя за незалежність України.
До 11-ї річниці Революції Гідності в Україні
"Пам’ятаємо кожного Героя та йдемо вперед заради майбутнього України та нашої Перемоги!" − підсумувала СБУ.
День гідності та свободи − що треба знати
День гідності та свободи – одне зі знакових офіційних свят, створене на честь двох революції, які відбулися в Україні у 2004 та 2013 роках.
Одночасно зі встановленням Дня Гідності та Свободи указом № 871/2014 Президент скасував святкування Дня Соборності та Свободи та відновив День соборності України. Святкування Дня Соборності України та Дня Свободи експрезидент Віктор Янукович скасував у 2011 році, запровадивши замість них День Соборності та Свободи України.