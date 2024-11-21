21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи.

День гідності та свободи − привітання

До привітань доєдналися Президент України Володимир Зеленський і Служба безпеки України.

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Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості Дня Гідності та Свободи, зазначивши, що цього дня ми вшановуємо пам’ять усіх, хто боровся за незалежність України.

Він зауважив, що завдяки їхній мужності та прагненню до свободи Україна залишається вільною та суверенною на світовій арені.

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Фото: Президент України Володимир Зеленський / Телеграм

Своєю чергою СБУ наголосила, що свобода й гідність є неодмінними складниками української ідентичності.

Українська спецслужба зауважила, що українці продовжують боротьбу за своє право на самовизначення та віддають шану всім, хто поклав життя за незалежність України.

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"Пам’ятаємо кожного Героя та йдемо вперед заради майбутнього України та нашої Перемоги!" − підсумувала СБУ.