Сьогодні минає 11 років з часу одного з ключових моментів у новітній історії України, а світ згадує хоробрих чоловіків та жінок, які віддали свої життя за Україну у ході Революції Гідності 2014 року. Широко відомі під назвою Героїв Небесної Сотні, ці люди стали уособленням боротьби за вільну, демократичну та європейську Україну.

Революція Гідності розпочалася як мирний протест проти рішення тодішнього президента Віктора Януковича відмовитись від більш тісних зв’язків з Європейським Союзом. Боротьба загострилася, коли урядові сили жорстоко розправились з демонстрантами, що призвело до загибелі понад сотні мирних протестувальників у Києві з 18 по 20 лютого 2014 року. Наймолодшому герою, Назарію Войтовичу, було лише 17 років, а найстаршому, Івану Наконечному, було 82, що демонструє різноманітність поколінь українців, які об’єдналися в цій боротьбі.

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Ці трагічні події стали поворотним моментом у траєкторії руху України і призвели до втечі Януковича до Росії. Згодом Москва скористалася тимчасовим безладом в Україні для того, щоб розпочати своє військове вторгнення, окупувати Крим і вторгнутись у східні українські регіони. Кульмінацією цього конфлікту стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

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Сьогодні, коли Україна продовжує захищати свій суверенітет та демократичні цінності, Світовий Конґрес Українців (СКУ) закликає міжнародну спільноту:

Підтримати Україну у досягненні справедливого та сталого миру

Забезпечити тверді безпекові гарантії

Уникати будь-яких домовленостей з Росією без участі України

Пильнувати російські кампанії з дезінформації

Жертва Небесної Сотні є потужним нагадуванням про боротьбу з російською агресією, що триває, та про важливість відстоювати демократичні принципи у всьому світі. Їхній героїзм став символом непохитної відданості України свободі, гідності та європейському майбутньому.