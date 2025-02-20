Сьогодні минає 11 років з часу одного з ключових моментів у новітній історії України, а світ згадує хоробрих чоловіків та жінок, які віддали свої життя за Україну у ході Революції Гідності 2014 року. Широко відомі під назвою Героїв Небесної Сотні, ці люди стали уособленням боротьби за вільну, демократичну та європейську Україну.

Революція Гідності розпочалася як мирний протест проти рішення тодішнього президента Віктора Януковича відмовитись від більш тісних зв’язків з Європейським Союзом. Боротьба загострилася, коли урядові сили жорстоко розправились з демонстрантами, що призвело до загибелі понад сотні мирних протестувальників у Києві з 18 по 20 лютого 2014 року. Наймолодшому герою, Назарію Войтовичу, було лише 17 років, а найстаршому, Івану Наконечному, було 82, що демонструє різноманітність поколінь українців, які об’єдналися в цій боротьбі. 

Advertisement
Євромайдан, розгін, революція: спогади учасника
Більше по темі

Євромайдан, розгін, революція: спогади учасника

Ігор Бігун - учасник Євромайдану і один з його захисників під час розгону студентського Майдану "Беркутом" в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ці трагічні події стали поворотним моментом у траєкторії руху України і призвели до втечі Януковича до Росії. Згодом Москва скористалася тимчасовим безладом в Україні для того, щоб розпочати своє військове вторгнення, окупувати Крим і вторгнутись у східні українські регіони. Кульмінацією цього конфлікту стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Advertisement

Сьогодні, коли Україна продовжує захищати свій суверенітет та демократичні цінності, Світовий Конґрес Українців (СКУ) закликає міжнародну спільноту:

  •   Підтримати Україну у досягненні справедливого та сталого миру
  •   Забезпечити тверді безпекові гарантії
  •   Уникати будь-яких домовленостей з Росією без участі України
  •   Пильнувати російські кампанії з дезінформації

Жертва Небесної Сотні є потужним нагадуванням про боротьбу з російською агресією, що триває, та про важливість відстоювати демократичні принципи у всьому світі. Їхній героїзм став символом непохитної відданості України свободі, гідності та європейському майбутньому.

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
Більше про Революція Гідності
День гідності та свободи: Володимир Зеленський опублікував відео Зеленський
День гідності та свободи: Володимир Зеленський опублікував відео
Київ Пост
лис. 21, 2024
Справи Майдану: з 2014 року про підозру оголосили 540 особам, засудили - 76 Революція Гідності
Справи Майдану: з 2014 року про підозру оголосили 540 особам, засудили - 76
Київ Пост
лис. 21, 2024
До 11-ї річниці Революції Гідності в Україні Революція Гідності
До 11-ї річниці Революції Гідності в Україні
Київ Пост
лис. 21, 2024
В Україні сьогодні відзначають День гідності та свободи Революція Гідності
В Україні сьогодні відзначають День гідності та свободи
Київ Пост
лис. 21, 2024
Читати далі
Голос Майдану: герої Небесної сотні − це не лише про жертву і про подвиг Революція Гідності
Голос Майдану: герої Небесної сотні − це не лише про жертву і про подвиг
Богдан Нагайло
9г тому
А якби Революції Гідності не було? Революція Гідності
АНАЛІЗ: А якби Революції Гідності не було?
Андрій Новицький
10г тому
Євромайдан, розгін, революція: спогади учасника ЕКСКЛЮЗИВ Революція Гідності
Євромайдан, розгін, революція: спогади учасника
Сергій Костеж
лис. 30, 2024
У Донецькій області погасили марку під назвою «Тризуб Незалежності» Революція Гідності
У Донецькій області погасили марку під назвою «Тризуб Незалежності»
Київ Пост
лис. 21, 2024
" Попередній Фінська партія зняла з виборів кандидатку, яка назвала Україну “частиною РФ”
Далі » Латвія може відправити миротворців в Україну за двох умов