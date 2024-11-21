Під часі розслідування справ Майдану правоохоронці оголосили про підозру 540 особам, з них вироки отримали 76 осіб, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Скільки вироків ухвалили у справах Майдану

«Для слідчих і прокурорів розслідування справ Майдану залишається у фокусі особливої уваги та не припиняється навіть в умовах повномасштабного вторгнення», - йдеться у повідомленні.

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З моменту початку розслідування злочинів, вчинених під час Революції гідності, правоохоронці повідомили про підозру 540 особам.

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Серед яких: 46 високопосадовців та осіб, що займали керівні посади, 299 правоохоронців, 25 прокурорів, 33 судді.

До суду скеровано 318 обвинувальних актів стосовно 495 осіб.

У 2024 році правоохоронці притягнули до кримінальної відповідальності 64 особи.

Серед яких: 8 високопосадовців та керівників правоохоронних органів, 32 правоохоронця, зокрема 6 слідчих, 21 співробітник ФС РФ.

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Із 2014 року суди ухвалили обвинувальні вироки стосовно 76 осіб, з них 26 були засуджені до позбавлення волі з реальним відбуванням покарання.

Наразі 68 вироків набрали законної сили.

11-та річниця Революції Гідності в Україні

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Тривають інші слідчі дії з метою подальшого притягнення винних до кримінальної відповідальності.