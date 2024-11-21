Україна підписала меморандум про взаєморозуміння у сфері оборони з Естонією, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Естонія виділить Україні 0,25% ВВП на оборону
За даними документа, Естонія надасть Україні допомогу в розмірі 0,25% ВВП з 2024 по 2027 рік. Її спрямують на тренування ЗСУ та фінансування IT-коаліції, яку очолює Естонія.
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Цей меморандум є продовженням Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку, підписану в червні.
Умєров зазначив, що співпраця з Естонією має двосторонній характер: крім отримання допомоги, Україна також готова ділитися своїм бойовим досвідом, який, за його словами, сприятиме зміцненню обороноздатності не лише Естонії, а й інших партнерів.
Міноборони запустило новий формат оборонної співпраці з 12 країнами Європи
Міноборони запустило новий формат оборонної співпраці з 12 країнами Європи.
Країнами-учасницями є Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Нідерланди, Польща та Велика Британія.
Міноборони запустило новий формат оборонної співпраці з 12 країнами Європи
20 листопада була перша зустріч у цьому форматі, а наступне засідання має відбутися в Україні.
Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України та Агенція оборонних матеріалів Норвегії (NDMA) підписали угоду про співпрацю.