Україна підписала меморандум про взаєморозуміння у сфері оборони з Естонією, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Естонія виділить Україні 0,25% ВВП на оборону

За даними документа, Естонія надасть Україні допомогу в розмірі 0,25% ВВП з 2024 по 2027 рік. Її спрямують на тренування ЗСУ та фінансування IT-коаліції, яку очолює Естонія.

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Цей меморандум є продовженням Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку, підписану в червні.

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Умєров зазначив, що співпраця з Естонією має двосторонній характер: крім отримання допомоги, Україна також готова ділитися своїм бойовим досвідом, який, за його словами, сприятиме зміцненню обороноздатності не лише Естонії, а й інших партнерів.

Міноборони запустило новий формат оборонної співпраці з 12 країнами Європи

Міноборони запустило новий формат оборонної співпраці з 12 країнами Європи.

Країнами-учасницями є Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Нідерланди, Польща та Велика Британія.

Міноборони запустило новий формат оборонної співпраці з 12 країнами Європи
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Міноборони запустило новий формат оборонної співпраці з 12 країнами Європи

20 листопада відбулася перша зустріч у такому форматі.

20 листопада була перша зустріч у цьому форматі, а наступне засідання має відбутися в Україні.

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України та Агенція оборонних матеріалів Норвегії (NDMA) підписали угоду про співпрацю.

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