Схвалення президентом США Джо Байденом надання Україні протипіхотних мін (ППМ) може не мати того впливу, на який сподіваються союзники, вважає один із київських експертів з питань боєприпасів.

Київський експерт: ППМ можуть не змінити ситуацію на фронті

Хоча будь-яка додаткова допомога допоможе збільшити арсенал зброї, яку Україна може використати проти Росії, брак деталей щодо термінів надання і того, що саме вона отримає, не дає впевненості в тому, що цей крок матиме значний вплив на фронті, вважає експерт. І багато що залежить від типу і кількості мін, які будуть надані.

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Копії протипіхотних мін, заборонених Договором про заборону протипіхотних мін, на столі в офісі Human Rights Watch у Вашингтоні. 20 листопада 2024 р. Рішення США передати Україні протипіхотні міни – значна зміна політики – було викликане зміною російської тактики ведення бойових дій.

«Заява адміністрації Байдена про те, що США нададуть Україні протипіхотні міни, поки що не можна розглядати серйозно, – сказав Kyiv Post експерт, який побажав залишитися анонімним з міркувань чутливості політичних питань. – З моменту повномасштабного вторгнення більшість фізичної допомоги Україні з боку США затримується через бюрократію або стикається з технічними проблемами через вік боєприпасів».

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Старе озброєння більш схильне до несправностей і часто потребує більше часу для використання та обслуговування.

«Зокрема, боєприпаси, виготовлені у 1960-х і 1970-х роках, перед відправкою мають бути перевірені й випробувані, вони часто потребують ремонту або модифікації», – сказав експерт.

ЗСУ мають бути готові до того, що можуть отримати міни, які залишилися в американців після конфліктів по всьому світу.

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«Більша частина запасу протипіхотних мін США, як протитанкових, так і протипіхотних, – це застарілі боєприпаси, які зберігаються в очікуванні відновлення конфлікту на Корейському півострові, – пояснив експерт. – Якщо ж протипіхотні міни є більш сучасними або касетними, то ймовірні додаткові ускладнення».

Але поки що це все лише припущення: «Поки не відомо, які саме міни і яке обладнання для встановлення їх будуть передані, не варто спекулювати на тому, який вплив вони матимуть на війну, незалежно від запропонованих термінів доставки».

Інформація про рішення Байдена надати протипіхотні міни Україні з'явилася за кілька днів після того, як Вашингтон дав Україні зелене світло на удари американськими далекобійними ракетами по цілях на території Росії. Цьому передували місяці інтенсивних переговорів.

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Президент України Володимир Зеленський привітав цей крок як «дуже важливий» для припинення майбутніх російських атак, повідомляє агенція Франс Пресс (AFP). За його словами, новий оборонний пакет «дійсно посилить наші війська на фронті».

У середу міністр оборони США Ллойд Остін пояснив цю різку зміну в американській політиці щодо протипіхотних мін зміною тактики росіян на полі бою.

«Вони більше не атакують за допомогою своїх механізованих сил, – сказав Остін журналістам під час візиту до Лаосу. – Спершу вони кидають штурмову піхоту, яка має прокладати шлях механізованим військам». Він додав, що українцям «потрібно те, що може допомогти сповільнити таки дії росіян».

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Парамедики несуть пораненого українського військовослужбовця, який наступив на протипіхотну міну, на стабілізаційному пункті для надання невідкладної допомоги, перш ніж відправити його до лікарні поблизу лінії фронту. Донецька область, 29 січня 2023 р.

Хоча Росія застосовує ППМ проти українських військ і цивільного населення протягом усієї війни, понад 160 країн, включно з Україною, підписали і ратифікували Оттавську конвенцію, яка забороняє використання протипіхотних мін через ризики, які вони становлять для цивільного населення, особливо після завершення конфліктів.

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Ні США, ні Росія не є підписантами Оттавської конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення. У червні 2022 року США прийняли нову політику щодо ППМ, яка, за словами речниці Ради національної безпеки США Едріенн Вотсон, «приведе політику США щодо використання» ППМ «за межами Корейського півострова» у відповідність до Оттавської конвенції, хоча не було вказано жодних термінів, коли це буде досягнуто і що станеться з запасами цих мін.

США передадуть Україні сучасні протипіхотні міни з функцією самоліквідації

Один із американських чиновників повідомив The Washington Post, що Україна отримає «непостійні» міни, які самодеактивуються або самознищуються через певний час, щоб мінімізувати ризики, які становлять для цивільного населення ті міни, що залишаються в землі після бойових дій.

Також поки що не відомо, які саме типи мін будуть надані. Наразі США лише заявили, що мають на озброєнні два типи непостійних ППМ, які не потребують додаткового спеціального обладнання:

Перший тип – ADAM (Артилерійський боєприпас для ураження місцевості), який дистанційно доставляється 155-мм артилерійським снарядом. Є два типи таких ППМ – M67 (тривалої дії) і M72 (короткої дії). Вони самоліквідуються протягом чотирьох або 48 годин, а внутрішня батарея повністю розряджається за 14 днів, роблячи таку міну безпечною.

Другий тип – PDM (стримуючий боєприпас) M86, який фактично є модифікованою версією M67 / M72. Він має такий самий принцип самоліквідації і встановлюється вручну.

У січні 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна є найбільшим мінним полем у світі: 250 000 км² її території забруднені мінами та іншими вибухонебезпечними залишками війни (ВЗВ) після вторгнення Росії.

Human Rights Watch зазначає, що і Україна, і Росія використовували протипіхотні міни у війні, дуже мало з яких є непостійними.