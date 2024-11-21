Адміністрація чинного президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу із заявою про намір списати половину боргу України на економічну допомогу, пише Голос Америки.

Економічна підтримка України від США: нові подробиці

Ці дані підтвердив і речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу 20 листопада.

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Як зазначається, у квітні цього року Конгрес США ухвалив Закон про додаткові асигнування на безпеку України на близько 61 млрд доларів. Так економічна допомога на 10 млрд доларів надається як умовно-поворотна позика.

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Однак Закон дозволяє Джо Байдену списати до 50% цієї суми з 15 листопада 2024 року, а решту може списати новий президент із 1 січня 2026 року.

Міллер повідомив, що адміністрація виконала всі необхідні юридичні процедури для списання позик, наданих Україні у вигляді економічної допомоги, і тепер це рішення має бути затверджено Конгресом.

Наразі законодавці можуть ухвалити резолюцію про заперечення проти цього, але на думку речника Держдепу, цього не станеться.

"Я був би здивований, якби Конгрес пішов на такий крок, враховуючи переважну підтримку двох партій у Конгресі щодо надання допомоги. Але ми будемо дотримуватися закону", − підсумував Міллер.

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Байден схвалив передачу Україні протипіхотних мін

Чинний президент США Джо Байден схвалив надання Україні протипіхотних мін.

Адміністрація Байдена стурбована активізацією наступальних дій Росії останніми тижнями та вважає необхідним зупинити це просування.

Пентагон вважає такий крок одним із найефективніших способів, щоб уповільнити наступ Росії.

18 листопада Байден офіційно дозволив Україні бити далекобійною зброєю по Росії.

А 18 листопада керівник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підтвердив дозвіл адміністрації Штатів Україні використовувати ракети дальністю до 300 км для ударів углиб Росії.