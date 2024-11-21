Сьогодні Україна відзначає 11 років з момент початку Революції Гідності, визначального моменту в її новітній історії. Наприкінці 2013 року українці вийшли на вулиці Києва вимагаючи демократії, справедливості та зближення з Європою.

Те, що почалося як мирні протести, стало загальнонаціональним рухом, що призвів до повалення корумпованого уряду, але великою ціною - життям понад 100 героїв, яких ми тепер знаємо як Небесну Сотню.

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Ця річниця має особливе значення, оскільки Україна продовжує захищати свою свободу від російської агресії. Цінності Революції - незалежність, гідність та європейське майбутнє - залишаються основою її боротьби і сьогодні.

Спадщина Революції нагадує світові про мужність тих, хто відстоює свої права. Шлях України до світлого майбутнього продовжується, натхненний духом Майдану.

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