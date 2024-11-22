Багато хто вважає перший в історії Росії запуск міжконтинентальної балістичної ракети по українському місту Дніпро в середу відповіддю Кремля на українські удари сучасними західними ракетами по території Російської Федерації.

Контекст має велике значення. Ось п'ять речей, про які варто пам'ятати на тлі першого в історії застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети у воєнний час проти України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Україна кілька разів бомбардувала Російську Федерацію власними балістичними ракетами, а своїми ударними безпілотниками – сотні разів Стефан Коршак

Вперше Україна вдарила балістичною ракетою по території Російської Федерації 25 лютого 2022 року, на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді ракета «Точка-У» влучила у військовий аеродром Міллерово в Ростовській області Росії, звідки все більше й більше бомбардувальників і винищувачів завдавали ударів по всій Україні.

Більше по темі США попереджають підприємства "оборонки" про загрозу російських диверсій Росіяни все більше будуть намагатися перешкоджати роботі оборонних підприємств США, попереджає американська розвідка.

Після того Україна (ймовірно, через проблеми з виробництвом більшої кількості ракет «Точка-У») поступово перейшла до використання роїв безпілотників-камікадзе для ударів на великі відстані всередині Росії, а ствольної та реактивної артилерії – для ударів на малі відстані. Деякі українські безпілотники уразили цілі на відстані понад 1500 кілометрів – поблизу Полярного кола.

Advertisement

Ймовірно, найбільш масована натепер атака українських безпілотників по території Росії відбулася 14 серпня: за повідомленнями, 150 безпілотників різних типів завдали ударів по чотирьох аеродромах у центральній і західній Росії.

Україна вже більше року б'є американськими ракетами ATACMS по цілях на територіях, які Росія оголосила своєю суверенною територією, проте не всередині «старої Росії» Стефан Коршак

Київ вже деякий час використовує ракети ATACMS проти російських військових цілей в окупованому Криму і на окупованій частині півдня України.

Кремль стверджує, що обидві території є частиною Росії, оскільки вона їх «анексувала». ООН і практично всі інші країни визнали ці анексії незаконними.

Схоже, що Вашингтон передав Україні ракети ATACMS щонайменше двома партіями: близько 10-15 ракет у вересні 2023 року і 30-40 ракет у квітні-травні 2024 року.

Advertisement

Як і МБР, ATACMS летить по балістичній траєкторії, і її важко перехопити, але її дальність набагато менша, ніж у МБР – на кшталт тієї, яку росіяни запустили в середу.

У понеділок Україна вперше випустила ракети ATACMS по Бєлгородській області Росії, яка широко визнана законною російською територією. Неясно, чи були вони зі свіжої партії, чи з резервів.

Цей удар ATACMS і те, що ракети, схоже, обійшли російську ППО, добряче збентежило Кремль Стефан Коршак

У понеділок ракети ATACMS уразили великий склад боєприпасів російської армії поблизу села Карачев Брянської області Росії. Цей об'єкт, як повідомляється, є найбільшим місцем зберігання боєприпасів на заході Росії.

9 жовтня успішний удар українських безпілотників по базі спричинив пожежі, що палали кілька днів, і вибухи в бункерах, які за потужністю могли зрівнятися з невеликими землетрусами.

Advertisement

У понеділок міністерство оборони Росії заявило, що п'ять із шести ракет, що летіли на базу, були збиті, але на знятому під час атаки відео з географічною прив'язкою видно щонайменше чотири потужні вибухи на землі.

Виходячи з цих доказів, цілком ймовірно, що засоби російської ППО, що захищають цей ключовий військовий об'єкт, по якому Україна раніше вже била своєю зброєю, виявилися неефективними проти американських ракет ATACMS. Той факт, що це сталося всередині Росії, для Кремля, який прагне підтримувати імідж сили, влади й військової всемогутності як перед своїми громадянами, так і перед своїми супротивниками, ще більше псує цей імідж.

У вівторок Україна завдала удару британськими крилатими ракетами Storm Shadow по Курській області Росії, що також стало великим військовим конфузом для Кремля Стефан Коршак

Згідно з повідомленнями військових блогерів, місцевих джерел, регіональних соцмереж, і навіть знімками, зробленими українським безпілотником під час атаки крилатими ракетами, у вівторок об'єкт біля села Мар'їно Курської області атакували до десятка високотехнологічних ракет Storm Shadow.

Advertisement

Ці повідомлення й знімки, а також пізніші коментарі блогерів підтверджують факт хрестоматійного, хірургічно точного удару сучасною зброєю по супротивнику з неефективною протиповітряною обороною або взагалі без неї: численні влучання ракет, зафіксовані з різних кутів, і жодних ознак вогню у відповідь.

Російські та українські військові інформаційні платформи широко повідомляли, що ціллю був підпорядкований безпосередньо Кремлю головний командний пункт російських військ, який відповідає за операції в Курській, Бєлгородській і Брянській областях Росії, а також у Харківській і Сумській областях України.

Advertisement

Є наочні ознаки того, що протикорабельні й протибункерні ракети Storm Shadow вибухали під землею. За непідтвердженими повідомленнями, удар був націлений на головнокомандувача всіх російських військ у цьому секторі генерала Алєксандра Лапіна і делегацію північнокорейських старших офіцерів, які прибули для координації бойових дій північнокорейських військ, відправлених Пхеньяном до Москви у жовтні.

Ці повідомлення не повністю підтверджені, але український ракетний удар по російській підземній штаб-квартирі саме під час перебування там групи іноземних високопосадовців цілком може свідчити про грубий провал російської системи безпеки.

Українські ВПС провели наймасштабнішу повітряну операцію з перших днів війни і досягли успіху. І російські ВПС виглядають не дуже привабливо Стефан Коршак

У вівторок прокремлівський військовий блогер FighterBomber – колишній бойовий льотчик, тісно пов'язаний з російськими ВПС – повідомив, що ракети перебували в повітрі 150-180 секунд між запуском і влучанням у ціль.

Ці дані, якщо вони точні, означають, що щонайменше шість українських ударних літаків, майже напевно з ескортом, завдали ракетного удару за 90-100 кілометрів від бункера – майже напевно з повітряного простору над Сумською областю України.

Судячи з кількості ракет Storm Shadow, які влучили в командний бункер у понеділок, були задіяні щонайменше шість бомбардувальників, а також літаки супроводу, і за масштабом це, ймовірно, була найбільша повітряна операція, здійснена українською авіацією з початку 2022 року.

Окрім декількох острівців повітряного простору, захищених невеликою кількістю важких західних систем ППО, російська авіація панує в українському небі з березня 2022 року.

Оскільки російські радари контролюють повітряний простір України на сотні кілометрів, очевидний успіх українських пілотів в ухилянні від російських радарів і перехоплювачів під час повітряного нальоту у вівторок серйозно збентежило російські ВПС, які мають майже повну перевагу в повітрі.