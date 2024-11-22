Варшавська поліція викрила масштабну мережу збуту наркотиків, яку організували двоє громадян України у Познані, повідомляє InPoland.

Українців затримали за постачання наркотиків у Польщі

Правоохоронці затримали 27-річну жінку та 25-річного чоловіка, які постачали заборонені речовини злочинним угрупованням по всій Польщі.

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Під час обшуку двох орендованих квартир, де виготовлялися наркотики, поліцейські вилучили понад 30 кг психотропних речовин.

Серед цих речовин були марихуана, амфетамін, мефедрон та ЛСД.

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Вартість вилученого на чорному ринку оцінюється в 1,5 мільйона злотих.

В окружній прокуратурі Варшави громадянам України вже висунули звинувачення у збуті наркотичних засобів і психотропних речовин у великих розмірах.

За рішенням суду найближчі три місяці українці проведуть за ґратами.

Двох затримали двох українців затримали у Польщі за підозрою у вбивстві земляка

8 листопада поліція затримала 26-річного та 46-річного українців, після того як у місті Сосновець знайшли тіло 35-річного українця з ножовими пораненнями.

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Затримані та жертва не були знайомі раніше. Вони зустрілися на вулиці та планували разом купити алкоголь.