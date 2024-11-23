У суботу зранку польські фермери почали акцію біля пункту пропуску «Медика-Шегині», яку анонсували напередодні.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

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За попередньою інформацією блокада триватиме 48 годин. Однак, її можуть продовжити.

Блокада кордону: які обмеження діють

В Україну поляки планують пропускати по одній фурі за годину.

До Польщі учасники протесту не пропускатимуть транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни.

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Легкових автівок та автобусів блокада не стосується.

За даними ДПСУ, наразі накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України немає. На в'їзд очікує близько 150 фур.

Польські фермери заблокували пункт «Медика-Шегині»: причина

Як пише RMF24, в акції беруть участь 30 людей.

За словами організаторів, фермери вийшли на протест з двох причин.

Більше по темі Польські фермери завтра знову перекриють рух на одному з пунктів пропуску Українська Держмитслужба інформує, що польські фермери 23 листопада планують розпочати страйк у пункті пропуску "Медика - Шегині".

Перше - це невиконання вимоги про збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року.

«Друга причина нашого протесту - занепокоєння, пов’язане з підписанням Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами МЕРКОСУР. Ми хочемо чинити тиск на уряд, щоб не допустити цієї домовленості», - сказав лідер «Підкарпатського ошуканого села» Роман Кондров.