Росія планувала геноцид українського народу задовго до повномасштабного вторгнення 24 лютого. 

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. 

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За його словами, ця підготовка включала створення розстрільних списків, мобільних пересувних крематоріїв та передбачала масові поховання. 

Українофобія в Росії 

Кирило Буданов наголосив, що нинішнє російське керівництво цілеспрямовано готувалося до геноциду українців. 

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Зокрема, у своїй статті, опублікованій в липні 2021 року, Путін вкотре заперечив право української нації на існування. 

«Пропаганда Росії, вищі органи державної влади, високопосадовці і вся державна машина, отримавши таке благословення від свого керівника неодноразово закликали до знищення українців», - нагадав очільник ГУР. 

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За словами керівника воєнної розвідки, тотальна українофобія торкнулась всього російського суспільства. 

Як Росія готувалася до геноциду українців

Кирило Буданов зазначив, що перед повномасштабним вторгненням в Україну російським окупантам проводили інструктажі щодо розташування колективних могил. 

«[До розстрільних списків] мали увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священники Православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну, громадські й політичні діячі, очільники органів державної влади та самоврядування», - розповів Буданов. 

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Він додав, що ці настанови російського керівництва окупанти втілювали у різних регіонах України. 

«Ми бачили жахливі масові злочини проти українських громадян, факти яких стали відомі на весь світ. Звірства підрозділів ЗС РФ у Бородянці, Бучі, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та багатьох інших населених пунктах України показали, що ці однакові та синхронні дії опирались на чіткі доктринальні положення російської геноцидальної політики влади та військового керівництва», - підсумував очільник ГУР. 

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