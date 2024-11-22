Польські фермери з 9-ї години 23 листопада планують розпочати страйк перед пунктом пропуску "Медика – Шегині", у зв'язку з чим будуть запроваджені обмеження щодо вантажних транспортних засобів, пише Укрінформ, цитуючи повідомлення Державної митної служби України.

"За попередньою інформацією польської сторони, місцеві фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" 23 листопада з 9:00 за київським часом", - йдеться у повідомленні відомства.

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Наразі польські митники поінформували, що протестувальники мають намір пропускати автобуси і легкові автомобілі в обидва напрямки без змін.

Обмеження стосуватимуться вантажних транспортних засобів. На вʼїзд в Україну здійснюватиметься пропуск по одній вантажівці впродовж години. На виїзд з України рух вантажівок вагою понад 3,5 тонни блокуватиметься повністю.

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Зараз оформлення транспортних засобів в пункті пропуску здійснюється у звичайному режимі.

У разі початку страйку та про подальші зміни ситуації Держмитслужба інформуватиме додатково.

Польські фермери у 2024 не раз блокували вантажівки на кордоні

Польські фермери та інші протестувальники майже рік регулярно здійснювали спроби блокувати рух вантажівок з України, що перевозили здебільшого українське збіжжя, до ЄС.

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Такі дії польської сторони завдали значних збитків Україні, яка втратила значні обсяги надходжень від експорту зерна.

Зазначимо, польська влада часто йде на зустріч власним виробникам і протестувальникам. Так, з 1 липня цього року Польща заборонила в'їзд на свою територію українських вантажівок, що не мали дозволів на міжнародні вантажні перевезення.