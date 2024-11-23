Музей Голодомору збирає докази сучасного геноциду українського народу, який вчиняє Росія.

Йдеться, зокрема, про предмети, пов'язані з повномасштабним вторгненням.

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Про це в інтерв'ю Kyi Post розповіла директорка Музею Леся Гасиджак.

«Ці предмети, артефакти можуть служити доказами того, що на нинішньому етапі ця російсько-українська війна є геноцидною», - сказала вона.

Російський школяр просить вбивати українців

Зараз у музеї експонується дитячий малюнок російського школяра, який він надіслав на фронт російському солдатові для підтримки.

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Там вказано прізвище та ім'я хлопця, а також школа, де він навчався. Це кадетське училище.

«У цьому листі російський хлопчик чітко і однозначно пише про те, що він хоче бути як російський солдат, вбивати українців. Ця фраза замальована коректором (видно вчителька хлопчика спробувала таки втрутитись) але там все можна розібрати», - розповіла Леся Гасиджак.

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Розшифровка напису, який замазаний коректором. Фото: Олександр Авраменко

Вона переконана, що такі речі вкотре показують, наскільки російська влада вже воєнізувала та зазомбувала своє суспільство.

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РФ готувалася до нового геноциду українців, - Буданов

Росія планувала геноцид українського народу задовго до повномасштабного вторгнення 24 лютого і робила це цілеспрямовано.

Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов.

За його словами, ця підготовка включала створення розстрільних списків, мобільних пересувних крематоріїв та передбачала масові поховання.

Зокрема, перед повномасштабним вторгненням в Україну російським окупантам проводили інструктажі щодо розташування колективних могил.

До розстрільних списків, за даними Буданова, повинні були увійти вчителі української мови та історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, громадські й політичні діячі, які підтримували Україну.