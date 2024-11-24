Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити українську ППО.

Дипломат просить надати системи, які можуть перехоплювати російські балістичні ракети середньої дальності типу «Орєшнік».

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Про це він написав у соцмережі Х.

Україна просить посилити ППО

Міністр наголосив, що використання Росією балістичної ракети середньої дальності є типовим шантажем. Мовляв, так Путін намагається тиснути на партнерів, аби вони відмовилися підтримувати Україну.

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«Партнери України повинні зробити все навпаки: відкинути шантаж, посилити підтримку і зміцнити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети», - написав Андрій Сибіга.

РФ вдарила по Україні новою ракетою «Орєшнік»

В ISW вважають, що Кремль перебільшує російські можливості, аби тиснути на Захід та Україну. Зокрема, російське керівництво розхвалює балістичну ракету «Орєшнік», аби штучно завищити свої можливості.

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Президент Володимир Зеленський вважає, що удар новою балістичною ракетою є черговою ескалацією з боку РФ.

У Пентагоні заявили, що РФ застосувала по Україні експериментальну балістичну ракету середньої дальності, створену на базі міжконтинентальної ракети «Рубєж». У Міноборони США зазначили, що Сполучені штати знали про наміри росіян запустити ракету.

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У Білому домі кажуть, що Сполучені Штати Америки попереджали Україну та інших партнерів про ймовірність удару експериментальною балістичною ракетою середньої дальності.

Росіяни використали нову зброю проти України у ніч на 21 листопада. Атакували Дніпро. Обласна влада тоді повідомила, що внаслідок удару пошкоджено промислове підприємство.