Генеральний секретар ООН виступив з критикою «нової загрози» протипіхотних мін у понеділок – за кілька днів після того, як Сполучені Штати оголосили, що постачатимуть їх українським силам, які воюють із російськими окупантами.

ООН засудила США за постачання протипіхотних мін в Україну

Виступаючи на конференції в Камбоджі, присвяченій прогресу у виконанні Договору про заборону протипіхотних мін, Генсек ООН Антоніу Гутерріш привітав роботу з розмінування і знищення наземних мін в усьому світі.

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«Але загроза залишається. Це включає в себе відновлення використання протипіхотних мін деякими сторонами Конвенції, а також відставання деяких сторін у виконанні своїх зобов'язань щодо знищення цієї зброї», – сказав він.

Гутерріш закликав 164 країни-підписанти, серед яких є Україна, але немає Росії та США, «виконати свої зобов'язання і забезпечити дотримання норм Конвенції».

Більше по темі ГУР показало безпілотники, якими атакують військові об’єкти Росії Наразі українські далекобійні дрони можуть уразити ціль, розташовану на відстані до 2 тис. кілометрів.

Цю заяву озвучила його заступниця Арміда Сальсія Алісджахбана.

Агенція Франс Пресс (AFP) зв'язалася з її офісом і прес-секретарем Гутерріша, щоб дізнатися, чи стосувалися ці зауваження конкретно України.

Українська команда на конференції не відповіла на запитання AFP про постачання американських протипіхотних мін.

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США скасували рішення на заборону протипіхотних мін

Минулого тижня заяву Вашингтона про передачу Києву протипіхотних мін одразу розкритикували правозахисники.

Поки що чинна адміністрація США прагне надати Україні перевагу до того, як новообраний президент Дональд Трамп заступить на посаду.

Президент України Володимир Зеленський назвав міни «дуже важливими» для стримування російських атак.

Конференція проходить у Камбоджі, яка після трьох десятиліть громадянської війни з 1960-х років залишилася однією з найбільш постраждалих від бомбардувань і замінованих країн світу.

Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Мане заявив на конференції, що його країні ще потрібно очистити понад 1600 квадратних кілометрів землі від мін і нерозірваних боєприпасів, які загрожують життю понад мільйона людей.

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З 1979 року близько 20 000 людей загинули в Камбоджі від мін і нерозірваних боєприпасів, а поранено було вдвічі більше.

У середу Міжнародна кампанія за заборону наземних мін (МКЗНМ) заявила, що впродовж минулого року щонайменше 5 757 людей у світі стали жертвами мін і вибухонебезпечних залишків війни, 1 983 з них загинули.

84 відсотки від усіх зареєстрованих жертв – цивільні.