Новообраний президент США Дональд Трамп завершив формування списку кандидатів у майбутню адміністрацію, пише ВВС.

Хто працюватиме в майбутній адміністрації Трампа − подробиці

Останньою кандидаткою стала його соратниця Брук Роллінс на посаду керівниці міністерства сільського господарства США. Під час його першої каденції Роллінс була його радником із внутрішньої політики, однак згодом стала виконавчою директоркою аналітичного центру, створеного для просування політичних та економічних ідей Трампа America First Policy Institute.

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Найрезонанснішими кандидатурами, які запропонував Трамп, є такі:

сенатор від Флориди Марко Рубіо на посаду держсекретаря;

телеведучий Fox News Піт Хегсет на пост глави Пентагону;

конгресмен від Флориди Метт Гетц на посаду генпрокурора США (але той відмовився через серію скандалів, і його замінили на ексгенпрокурора Флориди Пем Бонді);

мільярдери Ілон Маск і Вівек Рамасвамі на пост керівників нового Міністерства з підвищення ефективності уряду;

колишня керівниця компанії WWE − Лінда Макмен на посаду керівниці Міністерства освіти США.

Дональд Трамп визначив кандидатів на посади в адміністрації

Майбутній 47-й президент раніше підтвердив, що обрав сенатора Марко Рубіо на посаду державного секретаря у своїй наступній адміністрації, Метта Гетца – на посаду генерального прокурора, а Тулсі Габбард – на посаду директора Національної розвідки.

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Директором ЦРУ буде ексдиректор Національної розвідки США Джон Реткліфф.

Постійним представником США при ООН стане Еліс Стефанік.

Спеціальним посланником з питань Близького сходу буде інвестор Стівен Віткоф.

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Спецуповноваженим з питань безпеки кордонів США та втілення міграційної політики стане Томас Хомен.

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Посаду міністра державної безпеки обійматиме Крісті Ноєм, яка є однією з провідних фігур Республіканської партії.

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