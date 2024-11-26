НАТО обговорює можливість превентивних ударів по російській території в разі загрози нападу, повідомляє Reuters, цитуючи керівника Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера.

Альянс може завдати ударів по військових об'єктах на території Росії

За його словами, Росія зараз не становить такої загрози, як у лютому 2022 року, а це дає час для підготовки, зокрема зі збільшенням інвестицій в обороннпром.

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Бауер наголосив на необхідності адаптації підприємств до "сценарію воєнного часу", щоб мінімізувати вразливість перед шантажем з боку Росії та Китаю.

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За його словами, на початку російського вторгнення Росія припинила постачання газу до Європи, що виявило залежність від таких постачальників.

Залежність Заходу від Китаю в галузі рідкоземельних матеріалів і хімічних інгредієнтів для ліків є стратегічною вразливістю.

Бізнес-лідери Європи і США, як зазначив Бауер, мають усвідомити, що їхні комерційні рішення мають серйозні наслідки для нацбезпеки.

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Наразі НАТО обговорює можливість завдавання превентивних високоточних ударів по пускових установках та інших військових об'єктах у Росії. Альянс уже більше не дотримується підходу "чекати нападу і тільки потім реагувати".

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НАТО посилює протиповітряну оборону в Чорноморському регіоні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції з прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку заявляв, що Альянс готовий ефективно захищати кожну країну-союзницю.

7 листопада генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив стурбованість співпрацею Росії, Північної Кореї, Ірану та Китаю.