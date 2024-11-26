У Греції члени Комуністичної партії країни напали на захід, присвячений вшануванню памʼяті жертв Голодомору, повідомив Світовий конгрес українців.

Комуністи перервали мирну акцію пам'яті жертв Голодомору

Учасники заходу – серед яких було багато дітей з українських шкіл та асоціацій – зібралися разом біля памʼятника Тарасу Шевченку. Мирна акція мала на меті згадати усіх невинно вбитих сталінським режимом.

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Нападники з комуністичною символікою перекрили доступ до пам’ятника, вигукували образи, погрози та вдавалися до агресивних дій, кажуть очевидці.