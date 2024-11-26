У Греції члени Комуністичної партії країни напали на захід, присвячений вшануванню памʼяті жертв Голодомору, повідомив Світовий конгрес українців.

Комуністи перервали мирну акцію пам'яті жертв Голодомору

Учасники заходу – серед яких було багато дітей з українських шкіл та асоціацій – зібралися разом біля памʼятника Тарасу Шевченку. Мирна акція мала на меті згадати усіх невинно вбитих сталінським режимом. 

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Нападники з комуністичною символікою перекрили доступ до пам’ятника, вигукували образи, погрози та вдавалися до агресивних дій, кажуть очевидці. 

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"Атмосфера страху та хаосу запанувала там, де мала звучати молитва", – сказав український священник, коментуючи подію.

Внаслідок нападу постраждав дипломат Посольства України, а діти пережили значний стрес.

Посольство України в Греції засудило цинічне зривання події, "що має глибоке історичне та емоційне значення для українського народу". 

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Фото: Українсько-грецька думка

"Закликаємо правоохоронні органи Греції невідкладно розслідувати інцидент і забезпечити покарання винних", – йдеться в заяві посольства. 

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Греція – серед країн, які досі не розглядають можливості визнання Голодомору геноцидом, попри значні зусилля української громади та міжнародних лідерів українства, пишуть в Українсько-грецькій думці. 

"Це пояснюється багаторічним впливом потужної російської пропаганди, яка глибоко вкоренилася не лише в лівому електораті, але й у значній частині грецького суспільства загалом", – йдеться в тексті. 

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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