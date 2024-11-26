У Греції члени Комуністичної партії країни напали на захід, присвячений вшануванню памʼяті жертв Голодомору, повідомив Світовий конгрес українців.
Комуністи перервали мирну акцію пам'яті жертв Голодомору
Учасники заходу – серед яких було багато дітей з українських шкіл та асоціацій – зібралися разом біля памʼятника Тарасу Шевченку. Мирна акція мала на меті згадати усіх невинно вбитих сталінським режимом.
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Нападники з комуністичною символікою перекрили доступ до пам’ятника, вигукували образи, погрози та вдавалися до агресивних дій, кажуть очевидці.
"Атмосфера страху та хаосу запанувала там, де мала звучати молитва", – сказав український священник, коментуючи подію.
Внаслідок нападу постраждав дипломат Посольства України, а діти пережили значний стрес.
Посольство України в Греції засудило цинічне зривання події, "що має глибоке історичне та емоційне значення для українського народу".
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"Закликаємо правоохоронні органи Греції невідкладно розслідувати інцидент і забезпечити покарання винних", – йдеться в заяві посольства.
Греція – серед країн, які досі не розглядають можливості визнання Голодомору геноцидом, попри значні зусилля української громади та міжнародних лідерів українства, пишуть в Українсько-грецькій думці.
"Це пояснюється багаторічним впливом потужної російської пропаганди, яка глибоко вкоренилася не лише в лівому електораті, але й у значній частині грецького суспільства загалом", – йдеться в тексті.