Чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка зазнала поразки на цьогорічних президентських виборах, продовжить політичну діяльність, пише Politico із посиланням на поінформовані джерела з близького оточення віцепрезидентки.

Чи продовжить Гарріс політичну кар’єру після поразки на виборах − подробиці

За даними Politico, Гарріс розгляне варіанти майбутньої політичної кар’єри під час сезону зимових відпусток. Вона може балотуватися у президенти на виборах у 2028 році або боротися за посаду губернатора в її штаті Каліфорнія через два роки.

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"Природно було б створити якусь організацію, яка дала б їй можливість подорожувати, виступати з промовами та зберігати свої політичні зв’язки", – додав один із експомічників кампанії віцепрезидентки Сполучених Штатів.

Наразі вона разом із радниками працює над визначенням того, як і коли вона виступить проти новообраного президента США Дональда Трампа і підтвердить роль у Демократичній партії.

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Гарріс головуватиме під час визнання результатів президентських виборів, а потім з’явиться на інавгурації Трампа 20 січня 2025 року.

Politico вважає, що віцепрезидентка створить офіс і підтримуватиме присутність у мережі.

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На думку союзників Гарріс, її поразка на виборах навряд чи затьмарить її політичне майбутнє.

Суд закрив справу проти Трампа щодо втручання у вибори 2020 року

Окружна суддя Штатів Таня Чуткан задовольнила клопотання спеціального прокурора Джека Сміта про закриття кримінальної справи проти Дональда Трампа.

Справу закрили без застережень, але звинувачення проти Трампа можуть висунути знову після завершення його каденції.

Трампу висували 34 кримінальні звинувачення у фальсифікації документації щодо виплати 130 тис. доларів, яку він зробив у 2016 році зірці порнофільмів Стормі Деніелс за мовчання про ймовірний роман.

Новообраний президент США Дональд Трамп завершив формування списку кандидатів у майбутню адміністрацію.