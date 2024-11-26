Країни-учасниці НАТО повинні докласти всіх зусиль для прискореного вступу України до Альянсу як повноправного члена.

Всі зусилля мають бути спрямовані на всебічну підтримку України, про це ідеться у резолюції, ухваленій під час пленарної сесії Парламентської асамблеї НАТО, передає кореспондент Укрінформу.

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Країни НАТО мають допомогти Україні приєднатися до Альянсу

“Асамблея закликає уряди й парламенти держав-членів Альянсу наростити політичні й практичні зусилля, аби допомогти Україні отримати запрошення та якомога швидше стати 33-м членом НАТО”, - зазначається у резолюції.

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Її автори також указують на необхідність наростити військову, фінансову й гуманітарну підтримку України, "забезпечуючи вчасну доставку боєприпасів і сучасних збройних систем”.

“Закликаємо посилити санкційну політику проти РФ на КНДР, аби підвищити ціну за їхню співпрацю в агресії проти України, а також надати Україні усі засоби, в тому числі ракети середньої дальності, для самозахисту і стримування подальшої агресії”, - наголосили учасники ПА.

Більше по темі НАТО обговорює можливість превентивних ударів по Росії Зокрема таких ударів можуть завдати по пускових установках та інших військових об’єктах на території країни-агресора.

Окремо у резолюції згадується необхідність використати політичний й економічний тиск для "стримування Китаю від підтримки російських воєнних зусиль”.

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НАТО розглядає можливість ударів по Росії

НАТО обговорює можливість превентивних ударів по російській території в разі загрози нападу.

На початку вторгнення Росія припинила постачання газу до Європи, що виявило залежність від таких постачальників.

Наразі НАТО обговорює можливість завдавання превентивних високоточних ударів по пускових установках та інших військових об'єктах у Росії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції з прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку заявляв, що Альянс готовий ефективно захищати кожну країну-союзницю.