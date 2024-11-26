Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію із закликом до урядів країн-членів Альянсу надати Україні ракети середньої дальності.

Це рішення має стратегічне значення для стримування російської агресії та забезпечення можливості України захищатися, повідомив нардеп від фракції «Слуга Народу», голова постійної делегації України у ПА НАТО Єгор Чернєв.

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У НАТО закликали надати Україні ракети середньої дальності

Зокрема, ідеться про балістичні ракети з дальністю ураження від 1000 до 5500 км, які здатні завдавати точних ударів по військових об'єктах глибоко в тилу ворога.

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Чернєв зазначив, що такі ракети, як, наприклад, "Томагавки", дозволять Україні ефективно протидіяти російським атакам та знищувати важливі військові цілі, які зараз знаходяться поза досяжністю українських захисників.

Це рішення Парламентської асамблеї НАТО створює важливе юридичне підґрунтя для початку постачання Україні такої зброї.

Більше по темі НАТО обговорює можливість превентивних ударів по Росії Зокрема таких ударів можуть завдати по пускових установках та інших військових об’єктах на території країни-агресора.

Україна робила запит на ракети Tomahawk

30 жовтня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запит України на ракети Tomahawk був однією з секретних частин Плану перемоги.

"Коли багато країн почали підтримувати план перемоги, ви бачите, що зараз відбувається в медіа, - вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, як-от Tomahawk тощо", - заявляв він.

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Характеристика ракети Tomahawk

Tomahawk - це серія іспано-американських дозвукових крилатих ракет виробництва компанії Raytheon.

Ракета здатна діяти на стратегічному та тактичному рівнях, має великий радіус дії та може здійснювати політ на вкрай низькій висоті, ефективно оминаючи рельєф місцевості.