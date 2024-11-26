Уряд Німеччини відправить Україні системи ППО IRIS-T малого та середнього радіуса дії до Різдвяних свят, заявив генерал-майор Бундесверу та очільник Спеціального штабу по Україні Крістіан Фройдінг.

До Різдва Україна отримає сучасні системи ППО IRIS-T − подробиці

Генерал повідомив, що нещодавно Німеччина передала Україні артилерію, гаубиці, танки та бойові машини піхоти, а також розпочала програму ударних дронів. Він додав, що найближчим часом, перед Різдвом, Україна отримає системи протиповітряної оборони IRIS-T – SLM та SLS.

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Військова допомога триватиме й надалі, в тому числі після Нового року та виборів в США і в Німеччині, стверджує військовий чиновник.

За його словами, країна продовжить підтримувати Україну не лише у військовій, а й в енергетичній і гуманітарній сферах.

Німеччина надіслала Україні новий пакет військової допомоги

20 листопада Німеччина надала Україні чергову партію військової допомоги Україні, у якому є бронетехніка, дрони, амуніція.

18 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передачу Україні ударних безпілотників зі штучним інтелектом.

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини та кандидат у канцлери від партії Союз-90/Зелені пообіцяв надіслати Україні ракети Taurus за умови його обрання замість чинного канцлера країни Олафа Шольца.

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У разі продовження ударів Росії по Україні, Німеччина може спершу зняти обмеження на удари далекобійною зброєю, а вже потім надати ракети Taurus.