Уряд Німеччини відправить Україні системи ППО IRIS-T малого та середнього радіуса дії до Різдвяних свят, заявив генерал-майор Бундесверу та очільник Спеціального штабу по Україні Крістіан Фройдінг.

До Різдва Україна отримає сучасні системи ППО IRIS-T  − подробиці

Генерал повідомив, що нещодавно Німеччина передала Україні артилерію, гаубиці, танки та бойові машини піхоти, а також розпочала програму ударних дронів. Він додав, що найближчим часом, перед Різдвом, Україна отримає системи протиповітряної оборони IRIS-T – SLM та SLS.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Військова допомога триватиме й надалі, в тому числі після Нового року та виборів в США і в Німеччині, стверджує військовий чиновник.

За його словами, країна продовжить підтримувати Україну не лише у військовій, а й в енергетичній і гуманітарній сферах.

Німеччина надіслала Україні новий пакет військової допомоги

20 листопада Німеччина надала Україні чергову партію військової допомоги Україні, у якому є бронетехніка, дрони, амуніція.

Росія через 10−15 років атакує Європу за однієї умови − розвідка Чехії
Більше по темі

Росія через 10−15 років атакує Європу за однієї умови − розвідка Чехії

Чехія також є "мішенню" для російської гібридної війни.

18 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передачу Україні ударних безпілотників зі штучним інтелектом.

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини та кандидат у канцлери від партії Союз-90/Зелені пообіцяв надіслати Україні ракети Taurus за умови його обрання замість чинного канцлера країни Олафа Шольца.

Advertisement

У разі продовження ударів Росії по Україні, Німеччина може спершу зняти обмеження на удари далекобійною зброєю, а вже потім надати ракети Taurus.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Голова СКУ зустрівся з фінськими парламентарями Європа
Голова СКУ зустрівся з фінськими парламентарями
Світовий Конґрес Українців
2г тому
Стала відома дата проведення президентських виборів та інавгурації у Грузії Європа
Стала відома дата проведення президентських виборів та інавгурації у Грузії
Київ Пост
2г тому
Росія через 10−15 років атакує Європу за однієї умови − розвідка Чехії Росія
Росія через 10−15 років атакує Європу за однієї умови − розвідка Чехії
Київ Пост
6г тому
Комуністи в Греції напали на захід вшанування пам’яті жертв Голодомору Європа
Комуністи в Греції напали на захід вшанування пам’яті жертв Голодомору
Світовий Конґрес Українців
9г тому
Спонсорований контент
" Попередній ПА НАТО закликала уряди країн-учасниць надати Україні ракети середньої дальності
Далі » Військові РФ розстріляли п’ятьох українських військових на Донеччині