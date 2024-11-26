Вибори президента Грузії відбудуться 14 грудня, а інавгурація новообраного лідера держави – 29 грудня, пише Эхо Кавказа.

Вибори президента Грузії − що треба знати

Відповідне рішення ухвалили члени правлячої партії "Грузинська мрія" під час засідання парламенту в понеділок.

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Рішення підтримали 80 депутатів.

За необхідності, другий тур президентських виборів у Грузії проведуть того ж дня.

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив, що вибори президента важливо провести у 2024 році, щоб термін повноважень нового президента становив 5, а не 6 років.

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На посаду президента Грузії розглядаються кандидатури очільника "Грузинської мрії" Іраклія Гарібашвілі та сина першого президента країни Звіада Гамсахурдії Костянтина Гамсахурдії.

Вперше президента Грузії обиратиме не населення, а Виборча колегія, до складу якої входитимуть 300 таких осіб людей:

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150 депутатів грузинського парламенту;

члени Верховних рад Аджарії;

члени Абхазької автономної республіки у вигнанні.

Ще 109 членів колегії висунуть політичні партії з місцевих органів влади відповідно до квот, визначених Центральною виборчою комісією.

Квоти ґрунтуються на результатах виборів місцевого самоврядування 2021 року.

61 депутат від опозиції не братиме участі у голосуванні, оскільки опозиційні партії не визнають легітимність парламенту ХІ скликання. Наразі невідомо, чи будуть голосувати представники опозиції з органів місцевого самоврядування.

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Право на висування кандидата в президенти країни мають щонайменше 30 членів Виборчої колегії.

Протести в Грузії − подробиці

22 листопада у Тбіліському державному університеті спалахнув конфлікт між студентами, які протестували, вимагаючи повторних парламентських виборів, та охороною.

В результаті сутички постраждали троє студентів.

Парламентські вибори в Грузії відбулися 26 жовтня.

За даними грузинської ЦВК, перемогу здобула провладна "Грузинська мрія", яка набрала понад половину голосів виборців.

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16 листопада голову Центральної виборчої комісії Грузії Георгія Каландарішвілі облили чорною фарбою під час затвердження результатів виборів.