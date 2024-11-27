Міністерство інфраструктури Польщі планує внести зміни до Закону про дорожній рух.

Одне з положень дозволить іноземцям, які легально перебувають у Польщі, отримати посвідчення водія у коротші терміни, повідомляє InPoland.

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Як українцям у Польщі швидко отримали водійське посвідчення

Зараз іноземці можуть звернутися по права лише після 185 днів легального перебування в країні.

Проте, згідно з новими поправками до Закону про дорожній рух, подавати документи можна буде одразу, а от отримати посвідчення водія можна буде після 185 днів перебування в Польщі.

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Це означає, що українці та інші іноземці зможуть отримати польські права набагато швидше.

Очікується, що зміни набудуть чинності з 2025 року.

Як українцю здати на водійські права в Польщі

Для українців у Польщі з 2024 року стала доступна можливість скласти теоретичний іспит на водійське посвідчення рідною мовою.

Здавати на права у Польщі можна за простою схемою: реєстрація – навчання – іспити – отримання польське посвідчення водія. Зазвичай практичну частину можна буде здати за місцем проживання, а теорію вивчити в тій школі чи місті, яка вам подобається.

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Читайте у матеріалі Kyiv Post, як саме українцям отримати водійське посвідчення, які вимоги до цієї процедури та скільки зараз коштує здати на права у Польщі.