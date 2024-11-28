На Времівському напрямку зупинили 14 штурмів у районах Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки, чотири боєзіткнення тривають і досі.

На Курахівському напрямку були 36 зіткнень, із них 26 атак ЗСУ відбили в районах Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Антонівки та Ганівки. Ще 6 боїв тривають..

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На Покровському напрямку противник провів 35 наступальних дій, концентруючись на ділянках Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького. Наразі тривають 10 боїв.

На Торецькому напрямку Росія 6 разів намагалася наступати, але ворожим військам не вдалося прорвати оборону ЗСУ.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував район Білої Гори.

На Лиманському напрямку за добу відбулося чотири бойові зіткнення, ворог намагався просунутися в районах Греківки, Новоєгорівки та Торського.

На Куп’янському напрямку противник 17 разів намагався витіснити наші війська з районів Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки, однак ворожі спроби виявилися марними.

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На Харківському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районі Вовчанська та Тихого, одне зіткнення триває й досі.

Адміністрація Байдена може надіслати Україні пакет військової допомоги на $725 млн

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена готує пакет військової допомоги для України на 725 млн доларів, повідомляє Reuters.

Він спрямований на посилення підтримки України в останні місяці президентської каденції Байдена.

Пакет може також стати одним із найбільших, наданих у межах президентських повноважень щодо скорочення озброєнь.

Пакет може містити такі складники:

Протитанкову зброю;

Протипіхотні міни;

Безпілотники і ракети Stinger;

Боєприпаси для HIMARS, зокрема касетні заряди для ракет GMLRS.

Адміністрації Байдена бракує часу, щоб використати схвалені Конгресом кошти на допомогу Україні, пише WSJ.

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Наразі вона має понад 6,5 млрд доларів, за які Міноборони США може надавати зброю та обладнання Україні зі своїх власних запасів.

"Українці зараз мають значні запаси життєво необхідних інструментів, боєприпасів і зброї, які їм потрібні для успіху на полі бою. Сьогодні найгострішим викликом для України є людські ресурси", − заявив один із посадовців Білого дому.

За даними одного з представників Конгресу, щоб встигнути витратити залишкові кошти вчасно, адміністрація чинного президента мала б щодня надсилати зброю на понад 110 млнв доларів.

Представник команди новообраного президента Дональда Трампа не відповів на запит про коментар про долю цих коштів. Однак наразі Пентагон щомісяця надаватиме Україні зброю на суму від 500 до 750 млн доларів із власних запасів.

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Раніше Білий дім заявляв, що може відправити Україні всі кошти до завершення каденції чинного президента, але тепер зазначає, що головною проблемою України є люди, а не нестача зброї.

РФ масовано б’є Калібрами й ракетами з Ту-95 по Україні

У ніч проти 28 листопада Росія вдарила по території Волинської області. У регіоні ввели екстрені відключення світла, повідомив очільник Волинської ОВА Іван Рудницький.

"На жаль, під час масованого удару ворога постраждала й Волинь. На території області є прильоти. Також введені екстрені відключення світла", − додав керівник місцевої ОВА.

Росія тако атакувала в Харкові одне з цивільних підприємств у Київському районі, як повідомив мер місто Ігор Терехов.

Повідомляється також і про удар по інфраструктурі Шосткинської громади на Сумщині.

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Український міністр Герман Галущенко зауважив, що українська енергетика наразі перебуває під масованим російським обстрілом Калібрів та ракет Х-101 з літаків Ту-95.

По всій території країни застосували аварійні відключення електроенергії.