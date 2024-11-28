У ніч проти 28 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по регіонах України.

Масований ракетний удар по Україні 28 листопада − подробиці

Росія вдарила по території Волинської області, в регіоні ввели екстрені відключення світла, повідомив керівник Волинської ОВА Іван Рудницький.

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Під час масованої атаки в частині Луцька зникло світло. За даними мера міста Ігоря Поліщука, електротранспорт не працює, критичну інфраструктуру підключають до генераторів, а діти виходять на навчання онлайн.

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Рудинцький зазначив, що під час масованого ворожого обстрілу було зафіксовано влучання ракет, а також введено екстрені відключення електроенергії.

ОВА закликаладо завершення повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Росія вдарила по території підприємства в Харкові − що відомо

28 листопада Росія також вдарила ракетами й по території цивільного харківського підприємства, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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За його словами, росіяни вдарили по одному з найбільших районів міста. Пізніше Терехов додав, що всі удари здійснені по території одного з цивільних підприємств міста в Київському районі.

Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що росіяни щонайменше тричі завдали ударів по місту.

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Російські ракети вдарили по інфраструктурі Сумської області

У ніч проти 28 листопада Росія завдала ракетного удару по Сумській області, повідомляє обласна військова адміністрація Сумщини.

Під удар потрапила інфраструктура Шосткинської громади.

Наразі на місці працюють усі служби, а наслідки атаки уточнюють.

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