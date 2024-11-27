З 2025 року у Польщі Святвечір стане офіційним вихідним днем. Таке рішення ухвалили на спільному засіданні комітету економіки та розвитку і комітету соціальної політики та сім’ї, повідомляє InPoland.

У Польщі збільшили кількість торгових неділь

За проект змін до Закону про вихідні дні проголосували 33 народні обранці, проти – ніхто, а 23 утрималися.

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Законопроєкт був запропонований Громадянською коаліцією.

Крім того, комітети проголосували за збільшення кількості торгових неділь у грудні до трьох, але також з наступного року.

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Цього року поляки матимуть дві торгові неділі перед Різдвом: 15 і 22 грудня.

Умови тимчасового захисту для українських біженців в Польщі на 2025 рік

Тимчасовий захист у Польщі подовжували вже декілька разів. Спочатку його продовжували на рік, так у 2023 для українських біженців подовжили термін до 4 березня 2024 року. Але в лютому 2024 парламент Польщі продовжив тимчасовий захист лише до 30 червня.

Більше по темі Допомога Україні - найефективніший захист кордонів Європи − Туск Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що «має настати справедливий мир, який поважає територіальну цілісність України».

Польський Сейм ухвалив поправки у середині травня 2024 року, а чинності вони набули вже 1 липня.

Гарна новина була в тому, що тимчасовий захист для українців продовжили аж до 30 вересня 2025 року, погана — що встановили деякі умови для перебування неповнолітніх та скасували частину виплат.

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Про умови тимчасового захисту для українських біженців в Польщі на 2025 рік читайте у матеріалі Kyiv Post.