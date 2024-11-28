Адміністрація чинного президента США Джо Байдена готує великий пакет військової допомоги для України на суму 725 мільйонів доларів, повідомляє Reuters.

Адміністрація Байдена готує новий пакет допомоги для України

Допомогу спрямують на посилення підтримки України в умовах загострення війни в останні місяці каденції Байдена.

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Пакет може стати одним із найбільших, наданих у межах президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA).

До складу пакета увійде таке озброєння:

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Протитанкова зброя;

Протипіхотні міни;

Безпілотники і ракети Stinger;

Боєприпаси для HIMARS, зокрема касетні заряди для ракет GMLRS.

Розміри попередніх пакетів становили від 125 до 250 млн доларів. Це одне з останніх значних постачань зброї від адміністрації Байдена до моменту інавгурації новообраного президента Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року.

В адміністрації Байдена є ще 4−5 млрд доларів, схвалених Конгресом, які можуть використати до передачі влади.

Трамп підписав з адміністрацією Байдена меморандум про передачу влади

Перехідна команда новообраного президента Трампа підписала меморандум про взаєморозуміння з адміністрацією Байдена.

Більше по темі Команда Трампа вивчає кілька варіантів припинення війни в Україні Чиновники новообраного президента, ймовірно, наполягатимуть на припиненні вогню на ранньому етапі.

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Найрезонанснішими кандидатурами, які запропонував Трамп для майбутньої адміністрації, були такі:

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