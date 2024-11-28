Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану».

Відповідні зміни внесені до картки цього законодавчого акту.

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Зеленський підписав закон про збільшення податків

Закон набере чинності після публікації в офіційному виданні парламенту – газеті «Голос України».

Закон передбачає істотне збільшення податкових надходжень: на 58 млрд грн у 2024 році та 137 млрд грн у 2025 році.

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Впровадження закону очікувалося "заднім числом", тобто з 1 жовтня.