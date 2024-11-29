За 28 листопада зафіксували 188 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Росія 50 разів намагалася наступати на Покровському напрямку
На Харківському напрямку зафіксували 11 бойових зіткнень у районі Вовчанська, Тихого та Глибокого.
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На Куп’янському напрямку противник 24 разів намагався витіснити наші війська з районів Фиголівки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Райгородки, Лозової та Кругляківки. Три атаки тривають і досі.
На Лиманському напрямку за добу відбулося 7 зіткнень, ворог намагався просунутися в районах Твердохлібового, Греківки, Першотравневого, Торського, Ямполівки та Тернів.
На Краматорському напрямку ворог 5 разів атакував район Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.
На Торецькому напрямку Росія 5 разів намагалася наступати в районах Торецька та Диліївки.
На Покровському напрямку противник провів 50 наступальних дій, концентруючись на ділянках Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Даченського, Жовтого, Чумацького, Нового Труда та Пустинки. Наразі тривають 18 боїв.
Обстріли України день за днем 11-29-2024
На Курахівському напрямку були 42 зіткнення в районах Сонцівки, Берестки, Новодмитрівки, Курахового, Дального, Єлизаветівки, Романівки, Антонівки, Успенівки та Дачного.
На Времівському напрямку зупинили 20 штурмів у районах Трудового, Веселого Гаю, Костянтинопільського, Новополя, Розлива, Роздольного, Сухих Ялів і Новодарівки.
На Придніпровському напрямку ЗСУ 3 рази відбили марні атаки ворога.
Норвегія надасть допомогу Україні у 2025 на 3,2 млрд доларів
28 листопада парламент Норвегії підтримав збільшення підтримки України до 30 млрд крон (3,16 млрд доларів) у 2025 році, пише Euromaidanpress.
Спершу уряд країни хотів надати Україні 15 млрд норвезьких крон наступного року, але опозиція визнала суму недостатньою.
Після обговорень влада та опозиція домовилися подвоїти підтримку.
Минулого року країна затвердила програму Нансен на 75 млрд норвезьких крон, аби забезпечити довгострокову допомогу Україні до 2027 року зі щорічним виділенням 15 млрд крон.
Російські дрони налетіли на Київ − подробиці
У ніч проти 29 листопада російські безпілотники налетіли на українську столицю, повідомив мер міста Віталій Кличко.
Уламки збитих БпЛА впали на територію поліклініки в Дніпровському районі, відбулося займання зовнішньої обшивки будівлі. Ушкоджень зазнали стіна будівлі закладу, вікна та дерева у дворі. Унаслідок нальоту постраждав охоронець.
Кличко зауважив, що уламки також впали на територію одного з обʼєктів інфраструктури у Святошинському районі Києва.