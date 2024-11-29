За 28 листопада зафіксували 188 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Росія 50 разів намагалася наступати на Покровському напрямку

На Харківському напрямку зафіксували 11 бойових зіткнень у районі Вовчанська, Тихого та Глибокого.

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На Куп’янському напрямку противник 24 разів намагався витіснити наші війська з районів Фиголівки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Райгородки, Лозової та Кругляківки. Три атаки тривають і досі.

На Лиманському напрямку за добу відбулося 7 зіткнень, ворог намагався просунутися в районах Твердохлібового, Греківки, Першотравневого, Торського, Ямполівки та Тернів.

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На Краматорському напрямку ворог 5 разів атакував район Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку Росія 5 разів намагалася наступати в районах Торецька та Диліївки.

На Покровському напрямку противник провів 50 наступальних дій, концентруючись на ділянках Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Даченського, Жовтого, Чумацького, Нового Труда та Пустинки. Наразі тривають 18 боїв.

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На Курахівському напрямку були 42 зіткнення в районах Сонцівки, Берестки, Новодмитрівки, Курахового, Дального, Єлизаветівки, Романівки, Антонівки, Успенівки та Дачного.

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На Времівському напрямку зупинили 20 штурмів у районах Трудового, Веселого Гаю, Костянтинопільського, Новополя, Розлива, Роздольного, Сухих Ялів і Новодарівки.

На Придніпровському напрямку ЗСУ 3 рази відбили марні атаки ворога.