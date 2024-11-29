У ніч проти 29 листопада російські безпілотники налетіли на українську столицю, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Росія атакувала Київ дронами вночі: останні новини

Уламки збитих дронів упали на територію поліклініки в Дніпровському районі, внаслідок чого відбулося займання зовнішньої обшивки будівлі. Ушкоджень зазнали стіна будівлі закладу, вікна та дерева у дворі. Унаслідок нальоту постраждав охоронець.

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Кличко зауважив, що уламки також впали на територію одного з обʼєктів інфраструктури у Святошинському районі Києва.

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Своєю чергою ДСНС України опублікувала фото наслідків влучання ворожого БпЛА в Дніпровському районі.

Фото: ДСНС України / Телеграм

ППО України збила майже 80 російських крилатих ракет

У ніч проти 28 листопада ППО збила 79 крилатих ракет і 35 ударних БпЛА.

Українська ППО вночі збила майже 90 російських безпілотників
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Ще 41 безпілотник локаційно втрачений, імовірно, через протидію РЕБ.

97 ворожих безпілотників летіли з напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ і Міллерово у Росії.

Ворог запускав 3 зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгородської області Росії по Харківщині, 57 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, із Волгоградської області в Росії.

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