У ніч проти 29 листопада російські безпілотники налетіли на українську столицю, повідомив мер міста Віталій Кличко.
Росія атакувала Київ дронами вночі: останні новини
Уламки збитих дронів упали на територію поліклініки в Дніпровському районі, внаслідок чого відбулося займання зовнішньої обшивки будівлі. Ушкоджень зазнали стіна будівлі закладу, вікна та дерева у дворі. Унаслідок нальоту постраждав охоронець.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Кличко зауважив, що уламки також впали на територію одного з обʼєктів інфраструктури у Святошинському районі Києва.
Своєю чергою ДСНС України опублікувала фото наслідків влучання ворожого БпЛА в Дніпровському районі.
ППО України збила майже 80 російських крилатих ракет
У ніч проти 28 листопада ППО збила 79 крилатих ракет і 35 ударних БпЛА.
Українська ППО вночі збила майже 90 російських безпілотників
97 ворожих безпілотників летіли з напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ і Міллерово у Росії.
Ворог запускав 3 зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгородської області Росії по Харківщині, 57 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, із Волгоградської області в Росії.