У ніч проти 29 листопада БпЛА масовано налетіли на Ростовську область у Росії, внаслідок чого палає нафтобаза "Атлас" у передмісті міста Каменськ-Шахтинський.

Про це повідомили російський новинний Телеграм-канал АSTRА та губернатор регіону.

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Каменськ-Шахтинський: пожежа на нафтобазі Атлас після нічної атаки − подробиці

Цю нафтобазу ЗСУ вже атакували в серпні. Влада Ростовської області повідомила, що регіон зазнав масованого нальоту українських безпілотників.

За словами, передає т.в.о. губернатора регіону Юрія Слюсаря, на Ростовську область нібито скерували 30 дронів.

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Слюсар наголосив, що всіх дронів збили.

Водночас АSTRА зазначає про пожежу на нафтобазі "Атлас" у передмісті міста Каменськ-Шахтинський.

Ця база перебуває під управлінням Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі та постачає нафтопродукти для потреб ЗС РФ.