У ніч проти 29 листопада БпЛА масовано налетіли на Ростовську область у Росії, внаслідок чого палає нафтобаза "Атлас" у передмісті міста Каменськ-Шахтинський.
Про це повідомили російський новинний Телеграм-канал АSTRА та губернатор регіону.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Каменськ-Шахтинський: пожежа на нафтобазі Атлас після нічної атаки − подробиці
Цю нафтобазу ЗСУ вже атакували в серпні. Влада Ростовської області повідомила, що регіон зазнав масованого нальоту українських безпілотників.
За словами, передає т.в.о. губернатора регіону Юрія Слюсаря, на Ростовську область нібито скерували 30 дронів.
Слюсар наголосив, що всіх дронів збили.
Водночас АSTRА зазначає про пожежу на нафтобазі "Атлас" у передмісті міста Каменськ-Шахтинський.
Ця база перебуває під управлінням Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі та постачає нафтопродукти для потреб ЗС РФ.
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази та РЛС "Бук-М3" в Росії
За словами українського воєнного журналіста Андрія Цаплієнка, пожежа охопила три резервуари, а полум’я не можуть загасити й досі.
Повідомляється також і про дроновий наліт в районі міста Туапсе Краснодарського краю Росії.
Однак Губернатор Краснодарського краю про ситуацію в районі міста нічого не повідомляв.
Дрони масовано налетіли на Краснодарський край і Ростовську область РФ
У ніч проти 28 листопада на Краснодарський край і Ростовську область Росії налетіли дрони.
Місцеві повідомили про вибухи в Слов’янську-на-Кубані та Кримську Краснодарського краю.
Губернатор Веніамін Кондратьєв підтвердив атаку БпЛА на два райони та додав, що в Слов’янську-на-Кубані уламки впали на подвір'я приватного будинку, внаслідок чого розбиті вікна.
Частину Пролетарської вулиці перекрили для руху в Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю після нальоту БпЛА. Раніше там виявили уламки дрона.
У ніч проти 25 листопада безпілотники налетіли на нафтобазу Калуганафтопродукт у російському місті Калуга Калузької області.
Вночі 23 листопада в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух.