У ніч проти 29 листопада ППО збила 88 зі 132 ударних БпЛА, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 28-29 листопада − подробиці

132 ворожі безпілотники летіли з напрямків Орел, Міллерово, Курськ і Приморсько-Ахтарськ у Росії.

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Їх збивали в Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

41 дрон локаційно втрачений через протидію РЕБ Сил оборони, а один повернувся в Росію.

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Фото: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

Останні повітряні атаки на Україну − що потрібно знати

У ніч проти 28 листопада ППО збила 79 крилатих ракет і 35 ударних безпілотників.

Вночі 27 листопада українська протиповітряна оборона збила 36 ударних БпЛА.

У ніч проти 26 листопада ППО України збила 78 ударних дронів. Вчора Росія запустила рекордні 188 безпілотників. 95 БпЛА були локаційно втрачений через протидію РЕБ.

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