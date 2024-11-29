У ніч проти 29 листопада ППО збила 88 зі 132 ударних БпЛА, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 28-29 листопада − подробиці

132 ворожі безпілотники летіли з напрямків Орел, Міллерово, Курськ і Приморсько-Ахтарськ у Росії.

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Їх збивали в Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

41 дрон локаційно втрачений через протидію РЕБ Сил оборони, а один повернувся в Росію.

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