Погрози російського президента Владіміра Путіна призвели до хвилі розмов про ядерну війну та про можливість повернення Україні ядерної зброї, пише Newsweek.

Чи отримає Україна ядерну зброю від США − подробиці

За даними видання, політики говорять про ядерну війну, оскільки конфлікт між США, союзниками по НАТО та Росією через війну загострюється.

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У медіа з’явилися чутки про можливість повернення ядерної зброї Україні.

Білий дім однак заявив, що не планує передачу Україні ядерної зброї.

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Раніше лідер Росії виступив із низкою ядерних погроз у бік України і НАТО.

Путін погрожує ще одним ударом "Орєшніком" − що відомо

Президент Росії Владімір Путін заявляв, що обирає цілі для ударів по Україні, які можуть включати "центри прийняття рішень" у Києві.

Зокрема, очільник Кремля погрожує ударами ракетою "Орєшнік" у відповідь на українські дальні удари по РФ.

ISW вважає, що Кремль перебільшує російські можливості, аби тиснути на Захід та Україну. Зокрема, російське керівництво розхвалює балістичну ракету "Орєшнік", аби штучно завищити свої можливості.

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Росіяни використали цю зброю в ніч проти 21 листопада. Атакували Дніпро. Обласна влада тоді повідомила, що внаслідок удару пошкоджено промислове підприємство.