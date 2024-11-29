У Покровському районі Донецької області росіяни розстріляли ще чотирьох українських військовополонених, повідомив Офіс генпрокурора України.

Росіяни розстріляли українських військовополонених − подробиці

22 листопада росіяни наступали на позицію ЗСУ біля села Петрівка Покровського району.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За даними Офісу генпрокурора, під час штурму четверо військових ЗСУ вимушено здались у полон. Після цього росіяни відкрили по них вогонь на ураження з автоматичної зброї.

За фактом порушення законів і звичаїв, поєднаного з умисним вбивством, розпочали досудове розслідування.

Advertisement

Розстріл українських полонених − що треба знати

28 листопада військові ЗС РФ розстріляли п’ятьох українських військових, яких узяли в полон у Пологівському районі Запорізької області.

26 листопада росіяни вбили п’ятьох полонених військовослужбовців Збройних сил України на Покровському напрямку.

21 листопада повідомлялося, що військові країни-агресора розстріляли, ймовірно, ще п'ятьох полонених захисників України на Покровському напрямку.

11 листопада з'явилась інформація про ймовірний розстріл російськими військовими щонайменше двох беззбройних українських військовополонених у Курській області.

Advertisement

10 листопада український обмудсмен Лубінець заявив, що росіяни, ймовірно, розстріляли пораненого українського військового.

23 жовтня та 1 листопада росіяни розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку. Трьох воїнів вбили під час наступу на Селидове. Ще трьох − під час штурму укріплень ЗСУ на тому ж напрямку.