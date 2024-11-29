У Покровському районі Донецької області росіяни розстріляли ще чотирьох українських військовополонених, повідомив Офіс генпрокурора України.
Росіяни розстріляли українських військовополонених − подробиці
22 листопада росіяни наступали на позицію ЗСУ біля села Петрівка Покровського району.
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За даними Офісу генпрокурора, під час штурму четверо військових ЗСУ вимушено здались у полон. Після цього росіяни відкрили по них вогонь на ураження з автоматичної зброї.
За фактом порушення законів і звичаїв, поєднаного з умисним вбивством, розпочали досудове розслідування.
Розстріл українських полонених − що треба знати
28 листопада військові ЗС РФ розстріляли п’ятьох українських військових, яких узяли в полон у Пологівському районі Запорізької області.
26 листопада росіяни вбили п’ятьох полонених військовослужбовців Збройних сил України на Покровському напрямку.
21 листопада повідомлялося, що військові країни-агресора розстріляли, ймовірно, ще п'ятьох полонених захисників України на Покровському напрямку.
11 листопада з'явилась інформація про ймовірний розстріл російськими військовими щонайменше двох беззбройних українських військовополонених у Курській області.
10 листопада український обмудсмен Лубінець заявив, що росіяни, ймовірно, розстріляли пораненого українського військового.
23 жовтня та 1 листопада росіяни розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку. Трьох воїнів вбили під час наступу на Селидове. Ще трьох − під час штурму укріплень ЗСУ на тому ж напрямку.