У ніч проти 29 листопада російські ударні дрони налетіли на Одещину, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Дрони атакували Одещину − подробиці

Як зазначив Кіпер, у трьох населених пунктах району пошкоджені 13 житлових і дачних будинків, гаражі, залізнична інфраструктура, надвірні споруди, газогін і автомобіль.

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Фото: керівник Одеської ОВА Олег Кіпер / Телеграм

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Чотирьох постраждалих госпіталізували, одна жінка − у важкому стані, а інші − в стані середнього ступеня тяжкості.

Фото: керівник Одеської ОВА Олег Кіпер / Телеграм

Російські дрони вночі налетіли на Київ: пошкоджені поліклініка та будинки

Сьогодні вночі російські безпілотники також налетіли на Київ.

Уламки збитих дронів упали на територію поліклініки в Дніпровському районі, внаслідок чого відбулося займання зовнішньої обшивки будівлі. Ушкоджень зазнали стіна будівлі закладу, вікна та дерева у дворі. Унаслідок нальоту постраждав охоронець.

У ніч проти 29 листопада ППО збила 88 зі 132 ударних БпЛА.