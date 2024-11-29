Євросоюз і Україна підписали меморандум про взаєморозуміння для надання макрофінансової допомоги Україні на 18,1 млрд євро, повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

ЄС виділить Україні 18,1 млрд євро з російських активів − подробиці

Пакет допомоги надають у межах пакета G7 на 50 млрд доларів, який забезпечується прибутками від заморожених російських активів.

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Шмигаль наголосив, що такий крок є не лише виявом підтримки, а й встановлює прецедент притягнення Росії до відповідальності за її злочини. За його словами, це також є початком процесу, в результаті якого агресор має заплатити за свою жорстоку війну.

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Світовий банк надасть Україні $664 млн на соціальні потреби

Світовий банк учора, 28 листопада, затвердив значний пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 664 млн доларів.

З 24 лютого 2022 року Світовий банк залучив для потреб України понад 40 млрд доларів США.

Світовий банк надав Україні 750 млн доларів на інституційні реформи для вступу до Європейського Союзу.

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