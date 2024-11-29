Польща – переважно католицька країна, тож Різдво там здавна святкують 25 грудня. Країна має свої традиції, пов’язані з цим днем, що налічують вже сотні років і глибоко вкорінені в польській культурі. Традиційно зимові свята в Польщі розпочинаються 6 грудня Днем Святого Миколая.

Вихідні у Польщі на Різдво 2024 року

Загалом святкування Різдва у Польщі триватиме цілих два дні – 25 і 26 грудня, коли поляки святкують День Святого Стефана. Оскільки в Україні з 2024 року перейшли на Новоюліанський календар, то тепер у нас святкують Різдво також 25 грудня. Цей день вже є державним вихідним, і очікується, що 7 січня поступово втратить своє значення, хоча й залишиться важливою датою для деяких вірян.

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У Польщі державними святами є 25 грудня (перший день Різдва) та 26 грудня (другий день Різдва, або День Святого Стефана). Таким чином, поляки мають два вихідні. У ці дні закриті всі адміністративні установи та торгові центри, тож подбайте про закупи до свят завчасно.

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Проте важливою датою є й 24 грудня, коли у Святвечір родини збираються за спільним столом, щоб відсвяткувати народження Ісуса Христа. Різдво в Польщі заведено святкувати з особливим розмахом, оскільки поляки – дуже релігійні люди. На це свято уся родина збирається за великим столом і відвідує месу, яка починається опівночі 24 грудня й має назву Пастерка. Це урочиста велика меса на честь народження Христа. Її відвідування є важливою традицією для багатьох родин.

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Різдво в Польщі: традиції святкування

Поляки дуже люблять прикрашати свої будинки до різдвяних і новорічних свят. Вони не лише встановлюють ялинку, прикрашаючи її фруктами, цукерками та печивом, а й чіпляють віночки, розставляють свічки та всіляко декорують свої приміщення. Традиційно під ялинку у Польщі кладуть колиску з Ісусом Христом, яка символізує День його Народження. За можливості біля колиски можуть навіть встановити цілий вертеп.

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Різдвяний святковий стіл повинен налічувати 12 пісних страв – ні м’яса, ні чогось жирного на столі бути не повинно. Серед національних польських страв до різдвяного столу: запечений короп, тушкована капуста, борщ із вушками, який готують на заквасці, і пироги з найрізноманітнішими начинками – від грибної до картопляної. 

Звісно ж, поляки, як і українці, готують на Різдво кутю, зазвичай з перловки з додаванням сухофруктів, меду, маку та горіхів. До чаю на солодкий стіл подають пряники та маковий пиріг. Стіл повинен бути також прикрашений освяченим у церкві сіном. Це символ хліва, в якому народився Божий син. Перед тим, як сісти за стіл, поляки передають один одному облатку — прісний коржик із білого борошна з зображенням Діви Марії та Ісуса Христа. Кожен перед початком вечері повинен з'їсти шматочок і прочитати молитву.

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Обов’язковою частиною різдвяних свят є колядки. Їх починають співати 26 грудня – День Святого Стефана Первомученика. Співають та ходять по домах із великою зіркою на палиці. Вона символізує Вифлеємську зірку, яка привела волхвів до хліва, в якому народився Ісус Христос. Традиційно колядникам пропонують різні частування. Нерідко й самі священнослужителі ходять по домівках і співають господарям колядки.

Різдвяні ярмарки у Польщі: Краків, Вроцлав, Гданськ

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У Польщі похід на різдвяний ярмарок всією сім'єю вважається невід’ємною частиною зимових свят. На ярмарках зазвичай багато не тільки охочих до нових вражень туристів, а й польських родин, які відвідують їх щороку. На прилавках можна знайти найрізноманітніші частування: від копченого сиру "осципек" і до запіканок – традиційних польських канапок. Тож ярмарки – це чудова можливість познайомитися з польськими стравами, придбати нові іграшки на ялинку, відвідати ковзанку та випити гарячий глінтвейн.

Краківський різдвяний ярмарок, безперечно, є одним із найкращих у Польщі. Площа Ринок відкрита для відвідувачів з 29 листопада до 1 січня й наповнена смачною їжею та цікавими дрібничками. Але й саме Королівське місто є одним із найкрасивіших і найпопулярніших у Польщі. Детальніше про графік та події можна дізнатися на сайті ярмарку.

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На другому місці ярмарок у Вроцлаві. Він менший за розмахом, ніж у Кракові, але й людей туди приїздить не так багато. Атмосфера Різдва тут майже сімейна і спокійніша, ніж деінде в Європі. На площі можна знайти святкові хатки-ресторани, працюють різноманітні каруселі та атракціони. 

Якщо ви більше полюбляєте саме зимову атмосферу та хочете насолодитися не лише ярмарком, а й чудовим Королівським шляхом — ваш вибір Гданськ. На різдвяному ярмарку в Гданську можна знайти венеційську карусель та побачити найбільшу ковзанку. Також відвідувачам запропонують різдвяні прикраси ручної роботи, іграшки, свічки та вишукану святкову їжу.

Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька - журналістка, магістр інформаційних та комп'ютерних технологій. Народилася і живе в Києві. Пише на різноманітні суспільно-політичні теми
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