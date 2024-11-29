Закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня 2024 року, повідомив очільник комітету з фінансів податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Коли закон про підвищення податків набуде чинності − подробиці

Гетманцев повідомив, що після тривалої роботи закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня 2024 року, а його офіційне опублікування відбудеться 30 листопада.

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Він зазначив, що це рішення прийняли після ретельної оцінки всіх факторів і перепросив щодо попередньої інформації, яка викликала занепокоєння у бухгалтерів.

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Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків

Президент Володимир Зеленський 28 листопада підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану".

Відповідні зміни внеслт до картки цього законодавчого акту.

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