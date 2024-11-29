Міністр оборони Польщі, віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш оголосив про створення армії безпілотників на початку 2025 року, цитує RMF24, заяву міністра під час святкування Дня Військово-морських Сил.

Польща сформує армію дронів до 2025 року

Косіняк-Камиш наголосив на необхідності хорошої стратегії підготовки масового виробництва безпілотників останнього покоління.

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Очільник Міноборони також заявив, що безпілотні сили будуть охоплювати повітряні, наземні, надводні та підводні апарати.

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Військово-морські сили відповідатимуть за надводні та підводні безпілотники.

Косіняк-Камиш також повідомив, що вже є партнери, які подали свої пропозиції в рамках закупівлі Польщею сучасних підводних човнів, що зробить програму «Орка» реальністю.

Ці пропозиції мають надійти від Швеції, Німеччини - як окремо, так і в співпраці з Норвегією - Франція, Іспанія, а також Південна Корея.

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Він зазначив, що міністерство буде інтенсивно працювати в найближчі тижні і місяці, щоб вибрати партнера, з яким будуть підписані контракти в наступному році.

Косіняк-Камиш поінформував про заплановану на наступний рік модернізацію корвета ORP «Ślązak».

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За його словами, корвет, який сьогодні має патрульні можливості, у 2025 році набуде розвідувально-бойових можливостей.

Сили безпілотних систем України - що відомо

16 вересня Президент Володимир Зеленський підписав закон №11507, що передбачає включення до окремих родів сил Збройних сил України нової структури – Сил безпілотних систем.

3 вересня Верховна Рада України ухвалила зміни до закону "Про Збройні сили України", згідно з якими у структурі ЗСУ створюється окремий рід сил - Сили безпілотних систем.

У лютому президент України Володимир Зеленський підписав указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей Сил оборони", згідно з яким у структурі української армії має з'явитися окремий рід військ - Сили безпілотних систем.

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Проєкт указу про створення Сил безпілотних систем напрацювало Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом ЗСУ.

Такі сили сприятимуть посиленню обороноздатності України, а для втілення ініціативи Міністерство оборони підготувало та внесло на засіданні Уряду відповідний проєкт Закону України.