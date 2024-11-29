Словацька влада затримала двох громадян України 26 листопада. Їх підозрюють у причетності до загрози критичній інфраструктурі країни, зокрема, ймовірних планів вибухів у державних установах.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

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Двох українців затримали у Словаччині - що відомо

Затримані перебувають під вартою, але подробиці справи не розголошуються.

У справі фігурують й інші особи, в тому числі громадянин Словаччини з угорським паспортом.

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Словацька розвідка повідомляє про "довгострокову скоординовану діяльність" групи осіб, що потенційно загрожує безпеці країни.

Влада вживає посилених заходів безпеки у зв'язку з цією справою.

Наразі немає офіційних заяв від української сторони щодо цього інциденту.

У Польщі затримали українців за постачання наркотиків

22 листопада столична поліція викрила масштабну мережу збуту наркотиків, яку організували двоє громадян України у Познані.

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27-річна жінка та 25-річний чоловік постачали заборонені речовини злочинним угрупованням по всій Польщі.

Серед цих речовин були марихуана, амфетамін, мефедрон та ЛСД.

За рішенням суду найближчі три місяці українці проведуть за ґратами.