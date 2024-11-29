Словацька влада затримала двох громадян України 26 листопада. Їх підозрюють у причетності до загрози критичній інфраструктурі країни, зокрема, ймовірних планів вибухів у державних установах.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

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Двох українців затримали у Словаччині - що відомо

Затримані перебувають під вартою, але подробиці справи не розголошуються.

У справі фігурують й інші особи, в тому числі громадянин Словаччини з угорським паспортом.

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Словацька розвідка повідомляє про "довгострокову скоординовану діяльність" групи осіб, що потенційно загрожує безпеці країни.

Влада вживає посилених заходів безпеки у зв'язку з цією справою.

Наразі немає офіційних заяв від української сторони щодо цього інциденту.

У Польщі затримали українців за постачання наркотиків

22 листопада столична поліція викрила масштабну мережу збуту наркотиків, яку організували двоє громадян України у Познані.

Вихідні дні на Різдво у Польщі 2024 року та найкращі святкові ярмарки
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Kyiv Post дізнався про різдвяні ярмарки й традиції святкування у Польщі та в які дні будуть зачинені супермаркети.

 27-річна жінка та 25-річний чоловік постачали заборонені речовини злочинним угрупованням по всій Польщі.

Серед цих речовин були марихуана, амфетамін, мефедрон та ЛСД.

За рішенням суду найближчі три місяці українці проведуть за ґратами.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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