Словацька влада затримала двох громадян України 26 листопада. Їх підозрюють у причетності до загрози критичній інфраструктурі країни, зокрема, ймовірних планів вибухів у державних установах.
Про це пише Укрінформ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.
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Двох українців затримали у Словаччині - що відомо
Затримані перебувають під вартою, але подробиці справи не розголошуються.
У справі фігурують й інші особи, в тому числі громадянин Словаччини з угорським паспортом.
Словацька розвідка повідомляє про "довгострокову скоординовану діяльність" групи осіб, що потенційно загрожує безпеці країни.
Влада вживає посилених заходів безпеки у зв'язку з цією справою.
Наразі немає офіційних заяв від української сторони щодо цього інциденту.
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