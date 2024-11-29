Внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) в Курській області був знищений російський позашляховик із безпілотниками, повідомило джерело Kyiv Post у спецслужбі опівдні в п’ятницю, 29 листопада.

ГУР знищило російський позашляховик із дронами в Курській області

За інформацією джерела, українські партизани в місті Рильськ виявили місце перебування російського екіпажу безпілотних комплексів. Ворожих солдатів помітили, коли вони завантажували автомобіль пластиковими ящиками з безпілотниками. Завдяки успішним диверсійним діям позашляховик із цінним обладнанням був знищений.

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Диверсійні дії України на території Росії, зокрема операції, проведені спецпризначенцями ГУР, є важливою складовою частиною боротьби України проти російської агресії.

Ці операції включають різноманітні тактики, спрямовані на ослаблення військової інфраструктури та морального духу противника, а також на руйнування логістичних ланцюгів, знищення військових об'єктів і збирання розвідданих.

У понеділок Kyiv Post повідомив, що безпілотники, якими керували спецпризначенці ГУР, атакували нафтогазове підприємство в Калузькій області Росії — понад 500 км на північний схід від України, повідомили Kyiv Post джерела в розвідці.

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За даними військової розвідки, близько 12:30 ночі 25 листопада сталося кілька вибухів та подальша пожежа після атаки дронів-камікадзе на об'єкт.

Метою нічної атаки був нафтозаправний комплекс "Калуганєфтєпродукт", який підтримує військову агресію Росії проти України.

"Попри руйнівні наслідки атаки, на опублікованих відео видно, що місцеві мешканці сприйняли операцію ГУР МО з ентузіазмом і в доброму гуморі", − наголосило джерело в українській розвідці.